VIDEO Fotografija na kojoj policajac tuče ženu u Beogradu obišla svijet: Oglasio se MUP

Fotografija koju su prenijeli brojni strani portali, kao i aktivisti i korisnici društvenih mreža, na kojoj policajac u punoj opremi udara ženu, najbolje je opisala prosvjede koji su ovaj tjedan eskalirali u Srbiji. O cijeloj situaciji oglasio se MUP.

"Događaj se odvio 13. kolovoza 2025. godine, oko 23 sata, u ulici Kralja Milana prema Slaviji, kada je tijekom potiskivanja okupljenih došlo do napada na pripadnike Žandarmerije. Na policajce su bacali betonske kocke, kamenje, staklene boce i druge predmete, ugrožavajući njihove živote i zdravlje", stoji u priopćenju MUP-a.

"Ženska osoba s fotografije u tom je trenutku metalnom šipkom udarala pripadnike Žandarmerije koji su sredstva prisile upotrijebili s ciljem odbijanja napada od sebe. Ministarstvo unutarnjih poslova neće tolerirati nasilje nad policijskim službenicima, niti pokušaje lažnog prikazivanja njihova rada, s namjerom da im se naruši ugled", poručili su. Objavili su i video.

Dodali su da nastavljaju s identifikacijom svih osoba koje su ugrožavala javni red, mir i sigurnost građana.

No, Nova.rs ističe da ovo nije jedini primjer policijske brutalnosti - pretukli su i studenta Filozofskog fakulteta u Nišu, ali i jednog mladića koji je ležao na podu. Ranije su prosvjednici objavili i video na kojem policajac udara ženu u lice.

“Muškarčina” udara ženi šamar večeras na Vračaru ❗️ pic.twitter.com/aWcunT7Zf8 — Shonetin (@kaonikotinn) August 13, 2025

Velik broj pripadnika policije danima čuva prostorije SNS-a, ali i aktiviste te članove te stranke, a ne reagira na nasilje koje provode nad građanima koji ne podržavaju politiku Aleksandra Vučića, piše Nova.rs.