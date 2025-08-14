Studenti optužili vlasti da pokušavaju izazivati građanski rat: "Nećemo im dozvoliti da nastave s uništavanjem ljudskih života"

Studentski pokret u Srbiji u četvrtak je, nakon prosvjeda diljem zemlje u kojima su u srijedu navečer i poslije ponoći ozlijeđeni deseci demonstranata i policajaca, optužili su vlast da je pokušala izazvati građanski rat i ponovno pozvali predsjednika Srbije da raspiše prijevremene parlamentarne izbore.

Na Instargram profilu studenti_u_blokadi, ocijenjeno je da je vlast sinoć "sukobima pokušala konačno izazvati građanski rat".

"Režim je krivca davno odredio - krivi su studenti i građani. Državni vrh se više ne krije iza fraza o dijalogu, predsjednik je najavio čišćenje (državnog aparata)", naveli su studenti na Instagramu.

Studenti su istaknuli da je policija "ponovno zaštitila režimske lojaliste koji su bacali kamennje i ispaljivali pirotehniku na demonstrante", a "pred narod su izišli i s pištoljem“.

"Nećemo im dozvoliti da nastave s uništavanjem ljudskih života. Zajedno, do pobjede, svi na ulice", pozvali su studenti, poručujući da "pametniji ne popušta, pametniji se organizira".

Diljem Srbije sinoć su održani prosvjedi zbog incidenata na skupovima dan ranije u Vrbasu i Bačkoj Palanci kada su pristaše vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) pirotehnikom, kamenicama i drugim predmetima zasuli demonstrante ispred stranačkih prostorija, a da policija - po ocjeni sudionika prosvjeda - nije adekvatno reagirala da ih zaštiti.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u srijedu navečer, u valu novih protuvladinih prosvjeda, optužio demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti.

Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije – napose u Novom Sadu, Beogradu i Nišu – organizirani prosvjedi zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

U Novom Sadu sinoć su, poslije salve pirotehnike i vatrometa koje su pristaše SNS-a ispaljivale na demonstrante, zapaljene prostorije loklanog sjedišta te stranke.

Predsjednik SNS-a, donedavni premijer a sada savjetnik predsjednika Republike za regionalna pitanja, Miloš Vučević, izjavio je danas da su "blokaderi u srijedu navečer pokušali ubiti pristaše SNS-a".

Vučević je agenciji Tanjug rekao da je, prema podacima Kliničkog centra Vojvodine, ozlijeđeno 65 ljudi, među kojima sedmorica pripadnika "Kobri", posebne postrojbe vojne policije za zaštitu, a da je danas situacija u Novom Sadu mirna.

Direktor Vojno-sigurnosne agencije (VBA) Đuro Jovanić u četvrtak je u javnom obraćanju rekao da je u Novom Sadu "došlo do napada na pripadnike Vojske" koji su, kao postrojba za posebne namjene "obavljali zadatak na osiguranju određene osobe", ne navodeći koje. Sedmorica su ozlijeđena, od kojih četvorica imaju teže ozlijede.

Tijekom sukoba jedan pripadnik "Kobri" pucao je u zrak.

🚨🚨🚨



Večeras u Novom Sadu upotrebljen i pištolj! Ćaci je vitlao pištoljem i pucao u vazduh.



Neandrej u obraćanju večeras zaboravio da građane obavesti o tome, a policija zaboravila da reaguje! pic.twitter.com/X2oRlBeaim — NS Zborovi (@ZboroviNS) August 13, 2025

"Da se nije tako postupilo životi pripadnika vojske bi bili ugroženi i posljedice bi bile teže i ozbijnije", dodao je Jovanić.

Zastavnik Vladimir Brkušanin potvrdio je da je "bio na redovnom zadatku osiguranja određene osbe" i da je pucao u zrak kad ih je, kako tvrdi, napala skupina od "skoro 100 ljudi" s metalnim i drvenim palicama, topovskim udarima, bakljama i kamenicama.

"Upotrijebio sam vatreno oružje, ispalio metak u zrak, u sigurnom pravcu. Od tog momenta su se napadači razbježali. Odgovorno tvrdim i smatram da to nisam učinio da bi posljedice po moje kolege i mene bile daleko teže", naveo je Brkušanin.

Za danas je najavljeno i obraćanje ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića i direktora policije Dragana Vasiljevića.