NASILJE NA ULICAMA

VIDEO Srpska policija mlatila prosvjednike, oglasio se Vučić: Odgovorio hoće li na ulice poslati vojsku

Piše Hina, 14. kolovoza 2025. @ 06:31 komentari
Prosvjed u Beogradu
Prosvjed u Beogradu Foto: Afp
Diljem Srbije u srijedu su nastavljeni prosvjedi ispred lokalnih sjedišta vladajućeg SNS-a. U sukobima je ozlijeđeno više od 60 građana i 16 policajaca
  1. Kiša u Sinju
    Potop na ulicama

    VIDEO Nevrijeme zahvatilo dio Hrvatske, temperature pale za više od 10 stupnjeva
  2. Izraelski napad na Iran
    RAVNOTEŽA SNAGA

    Novi rat započinje uskoro, oni to očekuju i spremaju se: "Bit će znatno krvaviji od prošloga"
  3. Ilustracija
    DRAMATIČAN LET

    Avionu zabranjen prolaz kroz europsku zemlju, dignuti i njemački lovci: Postojao je plan...

vijesti
show
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Adriana Ćaleta-Car pozirala u haljini s prorezom do pupka
savršena
Supruga vatrenog u haljini s prorezom do pupka zaradila tisuće lajkova: ''Žena sa stilom''
Anthony Kalik zaručio se s djevojkom iz Osijeka
padaju čestitke!
Nogometaš Hajduka zaprosio lijepu Osječanku: "Ljubav mi je sve objasnila!"
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
