VIDEO Srpska policija mlatila prosvjednike, oglasio se Vučić: Odgovorio hoće li na ulice poslati vojsku

Više gradova Srbije u srijedu navečer poprište je sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji opsjedaju lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.

Kordoni policije i žandarmerije potiskuju prosvjednike, ispaljujući suzavac, a ozlijeđeno je više demonstranata i nekoliko policajaca. Demonstranti tvrde da su među njih ubačeni provokatori koji agresijom pokušavaju provocirati intervenciju policije.

Tužiteljstvo je dalo nalog policiji da identificira i procesuira izgrednike koji su napadali policiju.

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je na demonstracijama ozlijeđeno "mnogo građana", te najmanje šest policajaca.

KOLEGA VELJKO SA FILOZOFSKOG FAKULTETA JE BRUTALNO PRETUČEN OD ATRANE ŽANDARMERIJE I UHAPŠEN JE!!! 🤬🤬🤬🤬



SVI NA ULICE‼️‼️‼️#niš #studenti pic.twitter.com/mqL4Qf8sIA — Neformalna grupa studenata Niša (@ngs_nis) August 13, 2025

Mnogo je uhićenih, ali se prema izvješćima reportera koji prate prosvjede ne može ni približno procijeniti koliko.

Do izgreda je došlo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, i još nekoliko srbijanskih gradova.

Policija interveniše i tuče građane pic.twitter.com/tzXTIbMmw9 — Mašina (@MasinaRS) August 13, 2025

Vučić: Neće biti građanskog rata, nemamo namjeru angažirati vojsku

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je u srijedu navečer, u valu novih protuvladinih prosvjeda, optužio demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti.

Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije organizirani prosvjedi zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa.

Prosvjed u Beogradu Foto: Afp

Srpski je predsjednik kazao da se "uspostavlja kontrola" i da će na ulice izaći veći broj policajaca.

"Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir", rekao je Vučić.

On je u dramatičnom tonu ustvrdio kako je u Novom Sadu "do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću", aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, "suprotstavili batinašima i blokaderima".

Nasuprot izjavama šefa države i policije, prosvjednici tvrde suprotno - da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa "sumnjivom prošlošću", angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije.

Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Vučić koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.

Nakon novosadske tragedije u studenom prošle godine uslijedio je val prosvjeda u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.

Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti.

Vučić je u srijedu, poslije razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, novinarima rekao da su se "mnogi u EU nadali promjeni vlasti u Srbiji", a optužio je i nevladin sektor da je "plaćen izvana" i da ima "gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu."

On je, u kontekstu izbora koje zahtjeva studentski pokret i brojne skupine građana, rekao kako će izbora biti "prije ustavnog i zakonskog roka", ne precizirajući kada.

Prosvjedi u više gradova Srbije nastavljeni su i poslije ponoći, javili su beogradski mediji.