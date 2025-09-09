FOTO Ovo je mjesto u novozelandskoj divljini gdje se skrivao otac s troje djece: "Vidjeli su stvari koje djeca ne bi smjela vidjeti"

Novozelandska policija objavila je prve fotografije mjesta za koje smatra da je jedan od mnogih kampova u kojima se godinama skrivao otac sa svoje troje djece.

Dvoje djece Toma Phillipsa pronađeno je na mjestu nesreće u regiji Waikato u ponedjeljak, nekoliko sati nakon što je ubijen u pucnjavi s policijom. Policija ih je pronašla uz pomoć trećeg djeteta, koje je bilo s Phillipsom kada je umro. Rekli su da su djeca dobro, ali da će im trebati vremena da se oporave od te patnje.

Tom Phillips Foto: Profimedia

Neposredno prije Božića 2021. godine Phillips je nestao sa svojom djecom – Jaydom, Maverickom i Ember, tada u dobi od osam, sedam i pet godina. Policija vjeruje da je to učinio nakon što je izgubio zakonsko skrbništvo nad njima.

Phillips "nije imao obzira" za sigurnost djece i "doslovno ih je doveo u opasnost", rekao je medijima u utorak policijski povjerenik Richard Chambers, dodajući da su sada pod skrbi vlasti.

U kampu, koji je okružen gustom vegetacijom, pronađena je i zaliha vatrenog oružja i streljiva. Na fotografiji su dva quada parkirana među drvećem.

Do trenutka kada su vlasti stigle na mjesto događaja, potraga za dvoje djece trajala je gotovo 12 sati.

U ranim jutarnjim satima ponedjeljka policija je reagirala na dojavu o pokušaju provale u seosku trgovinu poljoprivrednom opremom u gradiću Piopio. I tada su se sukobili s gospodinom Phillipsom. Policajac je teško ozlijeđen nakon što je Phillips pucao na njega iz puške. Chambers je rekao da policija ne sumnja u to da mu je namjera bila ubiti policajca. Ozlijeđeni policajac podvrgnut je nizu operacija, ali pred njim je još dug put oporavka, rekao je Chambers.

Phillipsov slučaj zaokuplja Novi Zeland od dana kada je postao bjegunac prije gotovo četiri godine i iako događaji u ponedjeljak sugeriraju da je misterij riješen, policija još uvijek traži odgovore.

Kamp Toma Phillipsa na Novom Zelandu - 1 Foto: Novozelandska policija

Pokušavaju otkriti kako je Phillips, za kojeg se vjeruje da je ove godine u kasnim tridesetima, izbjegao hvatanje unatoč nacionalnoj potrazi i tome da je više puta viđen. A ključno je i pitanje kako je uspio doći do vatrenog oružja.

Kamp Toma Phillipsa na Novom Zelandu - 2 Foto: Novozelandska policija

Vlasti u utorak nisu odgovorile na pitanja novinara o tome jesu li majka djece, u vijestima poznata samo kao Cat, i članovi Phillipsove šire obitelji u kontaktu s djecom, piše BBC.

"Naš je prioritet osigurati da se o toj djeci brine i da postoji pažljiv plan, u kojem će se svi uključiti u pravo vrijeme", rekao je ministar policije Mark Mitchell.

"Vidjeli su i bili izloženi stvarima kojima djeca u našoj zemlji ne bi smjela biti izložena."

Kamp Toma Phillipsa na Novom Zelandu - 3 Foto: Novozelandska policija

Warwick Morehu iz novozelandskog Ministarstva za djecu dodao je: "Ovoj će djeci biti pružena svaka pomoć ili podrška koja im je potrebna, koliko god dugo im je potrebna."

U ponedjeljak je lokalni medij RNZ citirao majku djece, koja je rekla da je osjetila duboko olakšanje nakon što je ova muka završila te da su joj djeca jako nedostajala svakog dana gotovo četiri godine.

Ali, nastavila je: "Žao nam je kako su se događaji danas odvijali."

Kamp Toma Phillipsa na Novom Zelandu - 5 Foto: Novozelandska policija