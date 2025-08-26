Misteriozna djevojka pomaže ocu koji se s djecom četiri godine skriva u divljini? "Budim se u nadi..."

Obitelj oca koji je prije gotovo četiri godine nestao s troje djece u divljini Novog Zelanda uputila je apel da se vrati kući.

Potraga za Tomom Phillipsom traje još od prosinca 2021. godine, kada je odveo troje djece - Ember (9), Mavericka (10) i Jaydu (12) iz obiteljskog doma, u sporu oko skrbništva.

Prvi put od nestanka viđeni su u javnosti prošlog listopada, kada ih je skupina tinejdžera opazila dok su prolazili kroz šumu i snimila.

Po prvi put otkako su nestali, Phillipsova obitelj mu se obratila izravno. Njegova majka napisala je: "Svaki se dan budim u nadi da će baš danas biti dan kada ćete se svi vratiti kući."

Majka mu uputila pismo: "Jako sam tužna što si pomislio da ovo moraš učiniti"

"Spremni smo ti pomoći da prođeš kroz sve što moraš proći", rekla je njegova sestra Rozzi Phillips u intervjuu za novozelandski portal. "Nedostaješ mi, nedostaje mi biti dio tvog života i stvarno želim vidjeti tebe i djecu te ponovno biti dio vaših života."

Tom Phillips Foto: NZ policija

Rozzi je rekla da je njezin brat sposoban građevinar za kojeg vjeruje da je u divljini sagradio kolibu za zaklon.

Novinarima je dala i rukom pisanu poruku njihove majke Julie, koja glasi: "Tom – jako sam tužna što si pomislio da ovo moraš učiniti. A nisi uzeo u obzir koliko te volimo i koliko ti možemo biti podrška. Boli me svaki put kad vidim fotografije djece i tebe te neke tvoje stvari koje su još uvijek ovdje. Jayda, Maverick, Ember – toliko vas volim i strašno mi nedostaje da budem dio vaših života", stoji u poruci, prenosi Daily Mail.

Policija vjeruje da je Phillips odveo djecu nakon što je izgubio skrbništvo nad njima. Pretpostavljaju da se Phillips i djeca skrivaju i kampiraju u zapadnom dijelu regije Waikato te su prošle godine ponudili nagradu od 80 tisuća novozelanskih funti za informacije o njihovoj lokaciji.

Tinejdžeri ih snimili na nepristupačnom području, svi su nosili maskirnu odjeću

Od nestanka, povremeno su se pojavljivale informacije o Phillipsu i djeci. Jedna od njih stigla je prošlog listopada kada su ih tinejdžeri koji su bili u lovu na divlje svinje opazili u nepristupačnom području te snimili mobitelom.

Na snimci se vidi Tom Phillips kako vodi djecu kroz teško prohodan teren, a svi su bili u maskirnoj odjeći.

Novozelandski mediji prenijeli su da su tinejdžeri nakratko razgovarali s jednom od djevojčica. Pitali su je zna li itko da se nalaze na tom dijelu. Ona im je odgovorila: "Samo vi" i nastavila hodati, rekao je otac jednog tinejdžera.

Tinejdžeri su opisali da je Phillips imao pušku i dugu bradu, a djeca su nosila maske i svoje ruksake. Susret tinejdžera s obitelji potaknuo je trodnevnu potragu u kojoj su sudjelovali policijski i vojni helikopteri, ali nisu uspjeli pronaći obitelj.

Tom Phillips se s djecom skriva u zabačenom dijelu Novog Zelanda Foto: Policija Novog Zelanda

Prošle godine raspisana je i tjeralica za Phillipsom zbog sumnje da je sudjelovao u pljački banke. Policija je tada rekla da je imao pomagača u navodnom incidentu i upozorila javnost da mu se ne približava jer je vjerojatno naoružan.

Ima misterioznu pomagačicu?

Sumnjaju da Phillips ima pomagače. Istražitelji i detektivi uvjereni su da ne bi mogao preživjeti gotovo četiri godine u divljini bez pomoći.

Pojavile su se sumnje da mu pomaže misteriozna žena, moguće nova partnerica, te da je obitelj smještena u kući ili nekoj gospodarskoj zgradi, a ne isključivo u šumi.

Bivša supruga Cat istaknula je kako je jasno da "netko pomaže" Phillipsu i navela da time podržavaju zlostavljanje djece.

I Phillipsova sestra Rozzi priznala je da se potajno nada da ima pomoć, ali i dodala da bi bila vrlo ljuta na svakoga tko ga skriva, a to ne govori obitelji.