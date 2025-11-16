Preživjela Černobil, ali ne i ruski teror: Ubijena udovica heroja iz reaktora 4

Udovica prvog sovjetskog inženjera koji je poginuo u eksploziji nuklearne elektrane Černobil stradala je u petak u snažnom ruskom napadu dronovima i projektilima na ukrajinski glavni grad, Kijiv.

Volodimir Zelenski opisao je Nataliiju Hodemčuk kao žrtvu "nove tragedije koju je prouzročio Kremlj", gotovo četrdeset godina nakon što je njezin suprug Valerij izgubio život u četvrtom reaktoru černobilske elektrane.

Valerij je bio jedini radnik čije tijelo nikada nije pronađeno. Kao operater cirkulacijske pumpe, nalazio se u sjevernoj glavnoj hali reaktora u travnju 1986. kada je snažna eksplozija razorila postrojenje. Njegovi posmrtni ostaci i danas leže pod ruševinama.

Nakon katastrofe Nataliija je evakuirana iz Pripjata te je smještena u stan na lijevoj obali Kijiva. U petak se dron zabio u njezinu zgradu, poznatu kao Černobilska kuća, u ulici Honoré de Balzac u četvrti Troješčina.

Zadobila je opekline na 45 posto tijela i kasnije je preminula u bolnici. U istom napadu poginulo je još šestero ljudi. U zgradi žive i drugi bivši radnici černobilske elektrane, među njima i Oleksij Ananenko, koji je skočio u spremnik ispod reaktora i time spriječio drugu, još razorniju eksploziju.

Ukrajinska državna agencija za upravljanje isključenom zonom priopćila je da je Hodemčuk trebala sudjelovati u fotografiranju povodom 40. godišnjice černobilske tragedije. "Izgubili smo ženu koja je prošla černobilski pakao, izgubila supruga, odgojila djecu i izdržala tragedije koje bi slomile bilo koga. Ali ne i nju", poručili su.

"Nataliija je živjela dostojanstveno, s ljubavlju i tihom snagom koja je nadahnjivala svakoga tko ju je poznavao osobno ili kroz njezinu priču. Bila je vedra, pružala je podršku drugima i zračila toplinom. Sada se njezin glas pridružuje glasovima svih nedužnih Ukrajinaca ubijenih ruskim terorom".

Agencija dodaje: "Bol ovoga gubitka je nepodnošljiva. Rusija svaki put pokazuje svoje pravo lice – to je država terora koja ne poznaje ljudskost ni sućut".

Nataliija i Valerij upoznali su se 1970-ih u kantini Pripjata, gdje je ona radila kao prodavačica. Imali su dvoje djece – sina Oleha i kćer Larysu. U satima nakon eksplozije 1986. godine pretraživala je medicinsku jedinicu i mrtvačnicu u Černobilu tražeći nestalog supruga. Rečeno joj je da spakira nekoliko stvari i napusti Pripjat sa svojom djecom i drugim obiteljima zaposlenih u elektrani. "Otišli su samo s malim torbama za tri dana. Ispostavilo se da je to bilo zauvijek", napisala je ukrajinska novinarka Tamara Hrušć u objavi na Facebooku.

Hrušć, koja je intervjuirala preživjele iz Černobila za televizijsku dokumentarnu seriju, rekla je da je ruski napad dronovima mnoge od njih ponovno ostavio bez doma. "U šoku sam. Nataliija je zadobila teške opekline. Već je imala narušeno zdravlje zbog kroničnih posljedica nesreće iz 1986.", poručila je.

Posljednjih mjeseci Kremlj je dramatično pojačao napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Većina gradova i mjesta svakodnevno trpi prekide u opskrbi električnom energijom, uključujući Kijiv i predsjedničku palaču. Zelenski neprestano poziva saveznike da pomognu u jačanju ukrajinske protuzračne obrane.