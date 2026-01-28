Podignuta optužnica protiv gradonačelnika jer je podržao Pride: "Izgleda da je to cijena zalaganja za slobodu"

Mađarsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv gradonačelnika Budimpešte Gergelyja Karácsonyja, zbog njegove uloge u organizaciji i podršci Povorke ponosa održane u lipnju, unatoč službenoj zabrani policije.

Tužitelji navode da je Karácsony "organizirao i vodio javno okupljanje unatoč policijskoj zabrani" te predlažu da mu sud izrekne novčanu kaznu bez suđenja. Iznos kazne zasad nije objavljen.

Budimpeštanski Pride u lipnju je obišao svijet nakon što je vladajuća stranka Fidesz, predvođena premijerom Viktorom Orbánom, progurala zakon koji je stvorio pravni temelj za zabranu Pridea, uz obrazloženje "zaštite djece" – argument koji su kritičari oštro osporili.

Policija je potom zabranila Pride, no Karácsony je manifestaciju proglasio gradskim događajem, pokušavši zaobići potrebu za službenim odobrenjem. Rezultat je bio povijesan: rekordan broj sudionika, procijenjen na oko 200.000 ljudi, uključujući građane iz cijele Mađarske te brojne europske zastupnike i dužnosnike.

Povorka je tako postala snažan simbol otpora Orbánovoj vladi i dugogodišnjem ometanju građanskih i LGBTQ+ prava.

Odluka tužiteljstva dolazi manje od tri mjeseca prije parlamentarnih izbora, na kojima se Orbán suočava s bivšim istaknutim članom Fidesza, Péterom Magyarom.

Aktivisti upozoravaju da vlast, suočena s padom potpore u anketama, sve češće koristi LGBTQ+ zajednicu kako bi mobilizirala konzervativne birače.

Karácsony je nakon objave optužnice reagirao na društvenim mrežama.

"Od ponosnog osumnjičenika postao sam ponosni optuženik. Jer izgleda da je to cijena koju u ovoj zemlji plaćamo kada se zalažemo za vlastitu slobodu i slobodu drugih", napisao je, prenosi The Guardian.

Gradonačelnik, koji od 2019. vodi Budimpeštu i na zgradu gradske uprave ističe LGBTQ+ i ukrajinsku zastavu, poručio je da neće odustati: "Kad su ljudi koji žele živjeti, voljeti i biti sretni izdani od vlastite države i vlastite vlade – otpor je dužnost."