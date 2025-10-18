Puljić: "Čuo sam da je sastanak u Bijeloj kući bio na granici svađe, a Trumpove poruke razbjesnile su prosvjednike"

Milijuni Amerikanaca u zemlji i inozemstvu izašli su na prosvjede protiv politika Donalda Trumpa.



Samo u SAD-u, najavljena su okupljanja na više od 2700 lokacija u svih 50 saveznih država. Iako su organizatori prosvjeda pod nazivom ''Nema kraljeva'' u više navrata poručivali da je cilj nenasilan otpor, guverner Teksasa, primjerice, najavio je slanje Nacionalne garde u Ostin.

"Danas ovdje prosvjedujem zbog fašizma koji se događa u Bijeloj kući", rekao je prosvjednik iz SAD-a Ernest Lawrence.



"Kao imigrantica u Njemačkoj, jako mi je važno što je Amerika utemeljena na imigrantima, od strane imigranata, a činjenica da to pokušavaju zataškati i prekrojiti povijest stvarno je velika stvar", poručila je prosvjednica Jennie Litser-Neves.

Jennie Litser-Neves, Berlin, Njemačka Foto: DNEVNIK.hr

"Trumpova administracija ne poštuje institucije koje su svi bivši predsjednici oduvijek poštovali. Republikanska stranka to dopušta. Čini se da Vrhovni sud sve presuđuje u njegovu korist i zbog toga smo jako zabrinuti", rekla je William Kotes iz Španjolske.

William Kotes, Madrid, Španjolska Foto: DNEVNIK.hr

O Trumpovim politikama je za Dnevnik Nove TV govorio dopisnik iz Washingtona Ivica Puljić.

Ivica Puljić, dopisnik Foto: DNEVNIK.hr

Puljić se najprije osvrnuo na sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Trumpa, a posebno je istaknuo modni detalj koji je nosio američki ministar obrane Pete Hegseth.

"Puno je to bilo važnije od onog što je nosio Zelenski. Hegseth je nosio kravatu u bojama Rusije. A Trumpa, čini se, puno više zanima posredovanje u mirovnom sporazumu nego jačanje ukrajinskog arsenala", rekao je.

Kako kaže, iz više izvora je čuo da sastanak u Bijeloj kući nije nimalo bio lak.

"Bio je tvrd, bila je teška atmosfera, čak na granici svađe. Trump je rekao da i SAD-u treba oružje, naravno zbog Kine. Zanimljiva je činjenica da je Bijela kuća posljednjih dana bila jako frustrirana Vladimirom Putinom i sklonija davanju vojne potpore Ukrajini. Međutim, nakon devet mjeseci diplomatskih akrobacija, Trump i dalje preferira Putinu opet dati priliku za razgovor usred eskalacije rata", rekao je Puljić.

Objasnio je da su se mnogi iznenadili objavom da će se Trump ponovno sastati s Putinom nakon debakla na Aljasci gdje ništa konkretno nije dogovoreno i gdje Putin nije na ništa pristao. "Trump Rusiji još uvijek nije uveo nikakve sankcije, a Ukrajini nije dao konkretna sigurnosna jamstva", nadodao je.

Ipak, kako kaže, ostaje pitanje može li Rusija izdržati ratovanje još jednu zimu. Dodatno kompliciraju problemi s manjkom benzina uslijed ukrajinskih napada na rafinerije, kao i inflacija te slab napredak na bojišnici.

Puljić se osvrnuo i na prosvjede protiv Trumpovih politika. Kako kaže, Trumpove negativne poruke o demokratima i prosvjednicima dodatno potpaljuju vatru u SAD-u.

"To konstantno demoniziranje svih koji se ne slažu s Trumpom izaziva reakcije barem polovice stanovništva", rekao je.

Amerikanci prosvjeduju - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Amerikanci prosvjeduju - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Trumpovi saveznici kažu da su prosvjedi antiamerički i da iza njih stoji Antifa - ljevičarski antifašistički i antirasistički pokret. Trump je izvršnom uredbom Antifu proglasio domaćom terorističkom organizacijom.

Amerikanci prosvjeduju - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Amerikanci prosvjeduju - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Pitanje je zašto prosvjednici Trumpu predstavljaju problem. Ovi prosvjedi su važni jer su prosvjednici u strahu da je demokracija u nestanku, a inače, Trump je za ovo vrijeme u Floridi - igra golf", zaključio je Puljić.