Tisuće prosvjednika u subotu su se okupile u Washingtonu i diljem SAD-a, na oko 1200 prosvjeda za koje se očekuje da će narasti u najveći jednodnevni prosvjed protiv predsjednika Donalda Trumpa i njegova saveznika Elona Muska otkad su pokrenuli ubrzane preinake vladinih institucija i širenje predsjedničkih ovlasti.

Ljudi su se počeli okupljati na travnatim površinama oko Washingtonova spomenika pod tmurnim nebom i laganom kišom. Organizatori su Reutersu rekli da se očekuje da će se više od 20.000 ljudi okupiti na prosvjedu kod National Malla.

Prosvjednici su Trumpovim oponentima dali mogućnost da pokažu svoje masovno nezadovoljstvo kao odgovor na Trumpov niz izvršnih naloga.

Prosvjedi protiv Trumpa i Muska - 1 Foto: Afp

Oko 150 aktivističkih skupina javilo se da će sudjelovati, prema stranicama oragnizatora događanja. Prosvjedi su planirani za svih 50 saveznih država te u Kanadi i Meksiku.

Terry Klein, umirovljena biomedicinska znanstvenica iz Princetona u New Jerseyju, jedna je on okupljenih uz pozornicu ispod spomenika Washingtonu. Rekla je da se dovezla kako bi sudjelovala na prosvjedu protiv Trumpovih politika "počevši od imigracije, DOGE-a, ovotjednih carina pa do obrazovanja. Naša cijela zemlja je napadnuta, sve naše institucije, sve stvari koje Ameriku čine time što jest."

Tijekom dana je nastavilo dolaziti više ljudi. Neki su nosili ukrajinske zastave, neki marame palestinke i transparente "Sloboda Palestini", dok su demokrati iz Zastupničkog doma s pozornice oštro kritizirali Trumpovu politiku.

Prosvjedi protiv Trumpa i Muska - 2 Foto: Afp

Trump je dan proveo na Floridi, igrajući golf u svome klubu u Jupiteru, prije nego što se vratio na svoje imanje Mar-a-Lago tijekom poslijepodneva.

Uz Trumpov blagoslov, tim Muskova ministarstva vladine učinkovitosti srezao je institucije američke vlade, ukinuvši više od 200.000 poslova u sustavu u kojem je zaposleno 2.3 milijuna ljudi. Na trenutke, događalo se da se potrebne specijaliste moralo iznova zapošljavati jer su otpuštanja bila nasumična i nepromišljena.

Nekoliko stotina ljudi u subotu se okupilo ispred sjedišta Uprave za socijalno osiguranje u Baltimoreu, glavne mete DOGE-a, kako bi prosvjedovali protiv rezova u agenciji koja pomaže starijima i osobama s invaliditetom.

Agencija je nedavno najavila rezove 7000 članova osoblja i ukidanje telefonske službe milijunima korisnika.

Zaposlenici DOGE-a nalaze se u zgradi već tjednima. Mnogi u gomili koja se uglavnom sastoji od umirovljenika držali su znakove "Gdje je nestala moja zemlja?", "Otpustite Doge!", "Pošaljite Muska na Mars", i "Dalje od socijalnog osiguranja!"