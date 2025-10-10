Plenković odgovorio Vučiću: "Malo je iskarikirao"

MOL je od Janafa zatražio ponude na dulji rok i veće količine, rekao je u petak premijer Andrej Plenković, naglasivši ujedno kako se zalaže za drastično dizanje carina zemljama koje uvoze rusku naftu, kako više ne bi bila konkurentna.

"Ono što je dobro na sastanku koji je bio u srijedu između predstavnika Janafa i MOL-a, jest da je MOL ovaj put zatražio ponude na dulji rok i na veće količine. Dakle, vidimo promijenjeni stav u odnosu na postojeće ugovore i sada ćemo vidjeti kako će se ti razgovori dalje odvijati", kazao je premijer.

Vezano uz razgovore Janafa i MOL-a istaknuo je da se MOL opskrbljuje sirovom naftom iz Rusije.

Ta je nafta, naveo je, jeftinija od bilo koje nafte koja tankerima dolazi u Omišalj.

Kada je riječ o Janafovim tarifama za MOL, ponovio je kako one ovise o količini transportirane nafte i ročnosti ugovora.

"To je metodologija prema kojoj funkcioniraju svi naftovodi i sve rafinerije. Što je količina naručene nafte veća u smislu volumena, što su traženi ugovori u smislu trajanja dulji, to je cijena transportne tarife jeftinija", rekao je Plenković.

Upitan za komentar Molovih navoda prema kojima bi EU trebao imati dva naftovoda, kazao je da u cijeloj toj priči imamo izvanrednu okolnost, a to je ruska agresija na Ukrajinu.

"Nije normalno da zemlja EU-a i NATO-a, koji imaju više paketa sankcijskih i režima usmjerenih prema Rusiji dok traje agresija na Ukrajinu, kupuje fosilna goriva od Rusije. Time se financira ruski ratni stroj i to nema nikakvog smisla" smatra premijer.

Zalaže se za promijenjenu politiku koja ide za tim da se za sve zemlje koje uvoze rusku naftu, carina digne na razinu kada više ta nafta neće biti konkurentna.

To u ovom slučaju, primjerice, dovodi Mađarsku u poziciju da joj neće biti isplativa sirova nafta po jeftinijoj cijeni već bi ona nakon tih carina bila skuplja nego bilo koja druga nafta koja će biti dovedena tankerima, recimo, u Omišalj, rekao je.

Ponovio je da Janaf ima dovoljno kapaciteta da opskrbljuje i rafinerije u Slovačkoj i u Mađarskoj.

Srbija nije uspjela riješiti vlasničku strukturu NIS-a

Upitan je li Janaf na bilo koji način ugrožen nakon američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) i ima li Hrvatska uopće opciju kupovine Naftne industrije Srbije, istaknuo je da te sankcije onemogućuju Janafu nastavak transporta sirove nafte iz Omišlja prema rafineriji u Pančevu.

Ponovio je da Janaf dobro stoji, ima dovoljno rezervi i da po tom pitanju ne vidi nikakvu trenutnu prijetnju.

Ukazao je i da je struktura vlasništva problem srpske kompanije NIS. Istaknuo je da je Srbija imala sedam, osam mjeseci da riješi tu strukturu vlasništva NIS-a, ali i da nije uspjela u tome.

"Hrvatska tu ne pretendira na ikakav način bilo što poduzimati", dodao je.

Istaknuo je kako smatra da energetske kompanije na temelju iskustava iz energetske krize, trebaju biti u nacionalnom vlasništvu.