Pobijedili u borbi protiv opasne tvornice pa ostali bez krova nad glavom: "Upozorio me. I bio je u pravu"

Festival reportaže "Fra Ma FU" reporterki Provjerenog Emi Branici dodijelilo je nagradu za serijal priča o Inicijativi građana iz Vrginmosta, koja se pune dvije godine borila protiv tvornice za preradu plastike u tom mjestu. Zbog te je priče ekipa Provjerenog u Vrginmost išla čak tri puta, a inicijativa građana na kraju je uspjela – tvornice u njihovu mjestu više nema.

Ista je tvrtka radila na dvije lokacije, u Vrginmostu i Slatini. Za jednu uopće nisu imali dozvolu, a na drugoj su dozvolu koju su imali kršili. Tvrtka je otišla u stečaj, a tek treba vidjeti jesu li sve sanirali. Inspekcija je u svibnju prošle godine utvrdila da otpadne tvari ne udovoljavaju propisima.

Maja Turniški je, zajedno s drugim ogorčenim građanima, pokrenula inicijativu za borbu protiv tvornice jer nije htjela dopustiti da netko zbog privatnog profita truje čitavu zajednicu i zagađuje okoliš. Ona je i zaposlenica Udruge "Suncokret".

"Dovela sam svoju udrugu u opasnost, na što me i predsjednik udruge upozorio i bio je u pravu", ispričala je.

Udruga je to koja okuplja ljude koji pružaju usluge koje inače ne postoje u njihovoj općini.

"Suncokret pruža aktivnosti nakon škole, pomoć u učenju, kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Imamo djece koje imaju razne potrebe, pa smo u kontaktu sa školom, sa pedagoginjom, sa Centrom za socijalnu skrb", objasnila je.

Ostali bez krov nad glavom

I kada su se upornom građanskom inicijativom riješili tvornice koja ih je zagađivala i sve je trebalo biti dobro, odjednom su ostali bez krova nad glavom. Naime, u zgradi Doma kulture gdje su njihove prostorije urušila se stropna konstrukcija.

"Općina Gvozd će uskoro raspisati za određene lokale i udruge da se mogu javiti na natječaj i ostvariti pravo putem natječaja za lokale i prostore koje će općina uskoro raspisati, ali ne možemo garantirati hoće li proći", objasnio je Milan Vrga, načelnik Općine Gvozd.

Dodaje da su mu ruke su mu vezane zbog toga što mora raspisivati natječaje, ali najavljuje da će se zgrada društvenog doma obnoviti uz pomoć Ministarstva graditeljstva, ali ne uskoro. Do tada bi udruga trebala hibernirati.

Međutim, kažu da neće odustati, baš kao što nisu odustali ni po pitanju sanacije tvornice koja im je talila plastiku pred nosom, u srcu mjesta.

"Još nismo dobili odgovore na svoja pitanja, tako da ništa ne znamo u kojoj je fazi sanacija, je li se zemlja oko tvornice i unutar tvornice uopće dovela u prvobitno stanje", napomenula je Turniški.

Bez obzira na sanaciju, priča je ovo o borbi građana koji su ipak na kraju pobijedili protiv tvornice koja je kršila pravila. Istovremeno nema sretan kraj jer, baš kao što su očekivali pomoć koju nisu dobili u borbi protiv tvornice, tako je i sad jedna udruga civilnog društva prepuštena sama sebi.

