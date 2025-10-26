VIDEO Pijani vozač prošao kroz crveno. Poginuli otac, majka i dijete: "Samo je proletio"

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći između subote i nedjelje na raskrižju ulica Heroja s Košara i Omladinskih brigada u Novom Beogradu, poginule su tri osobe – otac, majka i njihovo dijete. Prema prvim informacijama, život su izgubili majka. (1987), otac (1982), koji je inače prometni policajac, i njihova kći (2016).

Prema prvim informacijama, do prometne nesreće došlo je kada je automobil marke Audi bosanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin BiH, prošao kroz raskrižje na crveno svjetlo i velikom brzinom udario u automobil u kojem se nalazila obitelj. S osumnjičenim se u vozilu nalazio i suvozač, također državljanin BiH.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač koji je izazvao nesreću imao 1,17 promila alkohola u krvi. Njemu će biti određeno zadržavanje do 48 sati.

Na mjestu nesreće brzo su se našle sve hitne službe, ali uprkos naporima liječnika tročlanoj obitelji nije bilo pomoći. Policija nastavlja istragu o ovom tragičnom događaju, objavila je Nova.rs.

Svjedok jezive nesreće rekao je za Blic da je vozač audija proletio kroz crveno i direktno udario u automobil u kojem se nalazila obitelj.

Na snimkama se vide i smrskani automobili i vatrogasci i medicinsko osoblje koje očajnički pokušava pronaći preživjele u olupini, a stup za rasvjetu je izvaljen od udarca.