Užasna tragedija: Prevrnuo se turistički brod, još se zbrajaju mrtvi

Lokalne vlasti kažu da su na brodu bila 32 indijska državljana te četiri člana posade, a da se plovilo prevrnulo 400-tinjak metara od otoka Hon May Rut Ngoai usred uzburkanog mora u subotu.
Nekoliko turističkih brodova u blizini je brzo priteklo u pomoć te su pronašli mnoge putnike zarobljene u turističkom brodu, prema vijetnamskom portalu VnExpress. Dvadeset jedna osoba je kasnije spašena.
NOW: 15 people have been confirmed dead, and 21 have been rescued after a tourist canoe capsized near Hòn Mây Rút Island, An Thới Archipelago, Phú Quốc, Kiên Giang Province, Vietnam. pic.twitter.com/YiO5RysSh7