Drama na ljetovanju: Tjednima je bila u komi, pati od gubitka pamćenja i epileptičkih napadaja

Žena iz Walesa pati od gubitka pamćenja i epileptičkih napadaja nakon što ju je tijekom odmora u Grčkoj ugrizao krpelj. Zbog krpeljnog encefalitisa gotovo šest tjedana provela je u induciranoj komi, a posljedice bolesti osjeća i sedam godina poslije.

Victoria Stellas (51) iz Angleseyja dobila je simptome slične gripi dok je 2019. godine boravila na grčkom otoku Syrosu. Nakon povratka kući počela je tijekom noći dobivati epileptičke napadaje.

Otišla je u bolnicu, ali liječnici isprva nisu znali što joj je. Nakon magnetske rezonancije helikopterom je prevezena u specijalizirani Walton Centre u Liverpoolu, gdje je uvedena u induciranu komu. U komi je provela 42 dana.

Liječnici su joj potom dijagnosticirali krpeljni encefalitis, odnosno TBE, virusnu infekciju koja može izazvati potencijalno smrtonosnu upalu mozga.

"To mi je potpuno promijenilo život. Osim odlaska na posao, više ne izlazim toliko često", rekla je Victoria.

Liječenje i oporavak trajali mjesecima

Victoria, inače majka jednog djeteta, vjeruje da ju je krpelj ugrizao dok je boravila kod šogora, koji drži koze. Životinje mogu privući krpelje.

"Stalno sam dobivala napadaje, a nitko nije znao što mi je. Bila je riječ o neuobičajenoj infekciji i mislim da nisu imali stručnjake koji bi je mogli dijagnosticirati", ispričala je.

"Ukupno je prošlo oko šest mjeseci od mojeg boravka u bolnici do završetka liječenja. Ponekad samo šutim. Prije sam bila jako društvena", rekla je. Zbog posljedica bolesti izgubila je posao u pubu, kao i posao pomoćnice u nastavi u školi za djecu s posebnim obrazovnim potrebama i teškoćama.

"Recite mi koji posao ne zahtijeva pamćenje? Za sve što radite u životu potrebno vam je pamćenje. Za kupovinu, posao i putovanja", rekla je za BBC. Nakon povratka kući pokušala se vratiti poslu u školi, ali nije se mogla sjetiti imena djece i zaposlenika.

"Sve bih prepoznala, ali se ne bih mogla sjetiti njihovih imena. To mi je problem i danas", dodala je.

Što je krpeljni encefalitis?

Krpeljni encefalitis virusna je infekcija koja se prenosi ugrizom zaraženog krpelja. Pojavljuje se u dijelovima Europe, Rusije, Kine i Japana.

Otprilike tjedan dana nakon ugriza mogu se pojaviti umor, glavobolja i simptomi slični gripi. Kod težih slučajeva mogu nastati epileptički napadaji, zbunjenost, nerazgovijetan govor i gubitak pokretljivosti dijela tijela.

Victoria je rođena u Grčkoj, a u Wales se preselila kada je imala pet godina. U Grčku se vraća gotovo svake godine, ali prije bolesti nije znala da postoji cjepivo.

Sada želi upozoriti druge na opasnosti infekcije i poziva ljude da se prije putovanja u rizična područja raspitaju o cijepljenju, posebno ako planiraju boraviti u šumama ili u blizini životinja.

Uzima između 15 i 18 tableta dnevno

Victoria danas uzima između 15 i 18 tableta dnevno te se koristi različitim strategijama kako bi se prisjetila svakodnevnih obveza i zadataka. Njezini noćni epileptički napadaji sada nisu toliko česti kao prije, ali i dalje spava uz majku.

"Imam sreće što imam obitelj i prijatelje koji su me podržavali svih ovih godina", rekla je.

Njezina majka Liz Stellas upozorila je da naizgled bezopasni ugrizi mogu imati ozbiljne posljedice.

"Morate biti vrlo oprezni s onime što se čini bezopasnim, a zapravo nije. Ugrizi kukaca mogu vam potpuno promijeniti život. Mislim da ljudi toga nisu svjesni", rekla je.

Teški slučajevi relativno su rijetki

Profesor Benedict Michael sa Sveučilišta u Liverpoolu, stručnjak za zoonotske infekcije, rekao je da je broj slučajeva krpeljnog encefalitisa u svijetu porastao tijekom posljednjih 30 godina.

Iako se bolest češće pojavljuje u Europi i istočnoj Aziji, smatra da je teško izdvojiti pojedinačna žarišta.

Dodao je da su slučajevi poput Victorijina srećom relativno rijetki.

"Otprilike tri posto ljudi razvit će komplikaciju u obliku infekcije mozga, dok 97 posto ljudi neće imati simptome ili će imati relativno kratkotrajnu, iako neugodnu i tešku fazu sličnu gripi", objasnio je.

Naglasio je da za krpeljni encefalitis ne postoje učinkoviti antivirusni lijekovi.

"Kada se kod nekoga razvije encefalitis, kao u Victorijinu slučaju, liječenje se uglavnom svodi na zaštitu pacijenta te sprječavanje epileptičkih napadaja i drugih komplikacija", rekao je.