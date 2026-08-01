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Drama na ljetovanju: Tjednima je bila u komi, pati od gubitka pamćenja i epileptičkih napadaja

PišeK. Č., 01. kolovoza 2026. @ 09:55 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Krpeljni encefalitis virusna je infekcija koja se prenosi ugrizom zaraženog krpelja. Pojavljuje se u dijelovima Europe, Rusije, Kine i Japana.
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