Horor u Beogradu: Ubio mladu Ruskinju, pa tijelo sakrio u kofer, uhićen je na aerodromu

Turski državljanin K. E. (25) uhićen je zbog sumnje da je u Beogradu počinio teško ubojstvo 28-godišnje ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinovne, čije je tijelo pronađeno u koferu bačenom u kanal Vizelj u naselju Padinska Skela.

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, Uprave kriminalističke policije (UKP), po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, uhitili su osumnjičenog u Zračnoj luci "Nikola Tesla" u trenutku kada je pokušavao napustiti Srbiju. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužiteljstvu.

U Srbiju stigla dan prije nestanka

Ljudmila Turkova Konstantinovna u Beograd je doputovala 25. srpnja, svega dan prije nego što joj se izgubio svaki trag. Prema riječima njezine majke Julije, u Srbiju je stigla turistički kako bi posjetila prijateljice koje već neko vrijeme žive u Beogradu.

Posljednji put javila se majci 25. srpnja oko 23:20 sati.

"Poslala mi je poruku da je izašla s djevojkama, da je sve u redu i da će me nazvati sutradan. Nakon toga više mi se nije javila", ispričala je Julija za ruski portal 360.ru.

Prema riječima prijateljice, Ljudmila je te večeri planirala otići u noćni klub na području Palilule. Posljednju poruku poslala je oko 23:15 sati, nakon čega je postala nedostupna i više nije bila aktivna na društvenim mrežama.

Nije se vratila u unajmljeni apartman

Majka je otkrila da je njezina kći u Beogradu unajmila apartman na tjedan dana. Prijateljice su je nakon nestanka potražile u stanu, no ondje je nisu pronašle.

"Nikada se nije vratila po svoje stvari", rekla je njezina majka.

Prijateljica je potom prijavila nestanak policiji i putem društvenih mreža uputila apel građanima za pomoć u potrazi. Nakon što je tijelo pronađeno, objavila je da je potraga obustavljena te da će sve službene informacije biti objavljene putem medija.

Tijelo pronađeno u koferu u kanalu

Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni je 26. srpnja u jutarnjim satima u unajmljenom stanu u beogradskom naselju Borča usmrtio 28-godišnjakinju. Nakon zločina njezino je tijelo stavio u kofer, prevezao ga do kanala Vizelj u Padinskoj Skeli i ondje ga sakrio.

Tijelo je tijekom opsežne potrage pronašao službeni policijski pas.

Brzom istragom policija je identificirala osumnjičenog, koji je uhićen neposredno prije ukrcaja na zrakoplov kojim je pokušao napustiti Srbiju.

Pojavila se i snimka nadzornih kamera

Prema navodima srbijanskih medija, u javnosti se pojavila snimka nadzornih kamera na kojoj se vidi muškarac za kojeg se sumnja da je osumnjičeni kako vuče kofer u kojem se navodno nalazilo tijelo ubijene djevojke. Ranije tijekom večeri, navodno su zajedno ušli u zgradu držeći se za ruke.

Autentičnost snimke i njezin značaj za istragu utvrđuju nadležna tijela.

Radila kao promotorica i model za tetovaže

Prema neslužbenim informacijama, Ljudmila je u Rusiji radila kao promotorica, barmenica i model za tetovaže. Na tijelu je imala više tetovaža.

Istraga o svim okolnostima ovog teškog kaznenog djela i dalje traje, piše Blic.

27-летнюю петербурженку Людмилу расчленили и спрятали в чемодан в Сербии💔



Погибшая Людмила прилетела в Сербию 23 июля, 25 числа пропала.



Урода убийцу уже задержали. Он гражданин Турции pic.twitter.com/yKHYPQJTIM — Дикий Петербург (@Wild_SPb) July 31, 2026