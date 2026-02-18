VIDEO Nevrijeme pogodilo obalu, vozila zaglavljena u vodi: Proglašen crveni alarm

Olujno nevrijeme izazvalo je poplave, odrone i klizišta u Grčkoj, a posebno su ugrožena priobalna naselja, gdje su prijavljene velike materijalne štete.

Orkanski vjetrovi, mjestimice jači i od 100 km/h, zahvatili su područje Jonskog mora, Krete i Egeja. Nacionalna meteorološka služba zabilježila je na Krfu udar vjetra od 110 km/h – porušena su stabla te su zabilježena manja infrastrukturna oštećenja na više lokacija.

Zapadni Peloponez bori s teškim poplavama nakon što se rijeka Pineios izlila iz korita te potopila poljoprivredne površine i prometnice. Hitne službe objavile su da je stanje u pojedinim selima i dalje vrlo ozbiljno. Glavno tajništvo za civilnu zaštitu proglasilo je crveni alarm za spomenuta područja, piše Protothema.

U Solunu je više automobila ostalo zaglavljeno u vodi, a zabilježena je erozije obale, kao i oštećenje prometnica, što je dovelo do djelomičnog prekida prometa.

Meteorolozi upozoravaju da je zemljište već prezasićeno vodom i da čak i umjerene padaline mogu izazvati nova klizišta i poplave. Prema riječima Theodorosa Kolydasa, najgori dio današnjeg nevremena trebao bi se povući do četvrtka, kada će vjetar oslabjeti, a u većem dijelu zemlje očekuje se razvedravanje. No predah neće dugo trajati. Već u petak sa zapada stiže nova kiša i grmljavinsko nevrijeme, a stanovnicima se savjetuje oprez.