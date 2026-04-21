Šokantne poruke iz "manifesta" tvrtke koja zna sve o vama: "Gradit ćemo AI strojeve za ubijanje, to je naša dužnost"

Američka tehnološka tvrtka Palantir Technologies, svoje ime duguje magičnoj svevidećoj kugli Palantir iz serijala kniga J.R.R. Tolkiena "Gospodar prstenova". Taj naziv i zlokobnost tog predmeta u knjigama svakako su prigodni jer je tvrtka poznata po svojim alatima za obradu i analizu podataka, kao i suradnji s američkom i izraelskim obavještajnim službama.

Osnovan 2003. godine od strane Alexa Karpa i Petera Thiela, uz podršku In-Q-Tela, CIA-ine podružnice rizičnog kapitala, tvrtka je izgradila svoje rano poslovanje na obavještajnom radu nakon 11. rujna, a od tada se proširila na međunarodnu razinu, s ugovorima diljem Europe, Bliskog istoka i šire.

1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



— Palantir (@PalantirTech) April 18, 2026

Palantir je sada izazvao val kritika nakon što je na društvenim mrežama objavio sažetak manifesta u 22 točke, temeljen na knjizi "Tehnološka Republika" izvršnog direktora Alexa Karpa i voditelja korporativnih poslova Nicholasa Zamiske. Dokument iznosi stavove koji nadilaze uobičajene okvire tehnološkog sektora, pozivajući na radikalne društvene i vojne promjene.

Sjedište Palantira Foto: Afp

Manifest zagovara agresivniju ulogu zapadnih sila i tehnoloških kompanija u globalnom poretku. Kako piše Al Jazeera, Palantir poziva na uvođenje nacionalne službe (vojnog roka) te ističe "moralnu" dužnost tehnoloških tvrtki da sudjeluju u obrani. U tekstu se naglašava nužnost "tvrde moći" (hard power) za opstanak demokratskih društava te se otvoreno poziva na prihvaćanje religije u javnom životu.

Posebno kontroverzan dio manifesta odnosi se na kulturnu hijerarhiju. Guardian navodi kako dokument sugerira da su određene kulture "disfunkcionalne i regresivne", dok su druge proizvele vitalne napretke. Ovakva retorika izazvala je osude zbog promicanja kulturnih hijerarhija i napada na pluralizam, koji autori nazivaju "šupljim".

AI oružje i obrana milijardera

Knjiga i manifest također se bave neizbježnošću razvoja autonomnog oružja. Palantir tvrdi da pitanje nije hoće li AI oružje biti izgrađeno, već tko će ga izgraditi, uz poruku da zapadni suparnici neće čekati na "teatralne debate" o etici. Autori također staju u obranu milijardera poput Elona Muska, tvrdeći da se njihova postignuća često dočekuju s podsmjehom umjesto s legitimnim interesom.

Prosvjed protiv ICE-a i Palantira Foto: Afp

Palantirov manifest objavljen je u trenutku kada se tvrtka suočava s ozbiljnim optužbama zbog svoje uloge u globalnim sukobima. Palantir je pod lupom zbog podrške kontroverznim imigracijskim politikama Donalda Trumpa, kao i zbog duboke umiješanosti u operacije izraelske vojske u Gazi i na Zapadnoj obali. Navodi se da tvrtka koristi obavještajne podatke i digitalne izvore za stvaranje baza podataka ciljeva, koje kritičari nazivaju "listama za odstrel".

Amnesty International i druge organizacije za ljudska prava upozoravaju da Palantir pokazuje "flagrantno zanemarivanje međunarodnog prava", doprinoseći kršenjima prava migranata u SAD-u i mogućem genocidu u Gazi kroz opskrbu AI proizvodima.

Reakcije u Velikoj Britaniji: "Parodija na RoboCopa"

Najžešće političke reakcije stižu iz Velike Britanije, gdje Palantir ima ugovore vrijedne više od 500 milijuna funti, uključujući onaj s Nacionalnom zdravstvenom službom (NHS). Zastupnici u britanskom parlamentu oštro su osudili manifest, a zastupnik Martin Wrigley je dokument nazvao "parodijom na film RoboCop" i "uznemirujućim narcisoidnim trabunjanjem".

Keir Starmer u sjedištu Palantira Foto: Afp

Zastupnica Victoria Collins opisala je stavove tvrtke kao "bulažnjenje superzlikovca", ističući da organizacija s takvim ideološkim motivacijama ne bi smjela imati pristup osjetljivim podacima građana. Slično mišljenje dijeli i belgijski filozof Mark Coeckelbergh, koji je poruke Palantira opisao kao primjer "tehnofašizma".

Unatoč kritikama, Palantir brani svoju poziciju. Glasnogovornik tvrtke izjavio je da njihov softver pomaže u povećanju učinkovitosti NHS-a, skraćuje vrijeme za dijagnozu raka, pomaže u održavanju brodova Kraljevske mornarice i štiti žrtve nasilja u obitelji. Naglasili su ponos na svoj rad, ističući da u Ujedinjenom Kraljevstvu zapošljavaju 17 posto svoje ukupne radne snage.

Ipak, analitičari poput Eliota Higginsa iz Bellingcata upozoravaju da Palantirove točke "nisu filozofija koja pluta u svemiru", već javna ideologija tvrtke čiji prihodi izravno ovise o politici koju zagovaraju.