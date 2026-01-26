Pao Xijev najvjerniji general i ratni heroj: Potres u vrhu kineske vojske

Kineska vojna hijerarhija proživljava svoje najnapetije dane u posljednjih pola stoljeća. Čovjek koji je desetljećima smatran "nepobjedivim" i najvjernijim saveznikom kineskog predsjednika Xi Jinpinga, general Zhang Youxia, službeno je pod istragom. Vijest koja je odjeknula u nedjelju označava kraj ere u kojoj je krvarenje na bojištu vrijedilo više od partijske knjižice u kineskoj vojsci.

Od rovova Laoshana do desne ruke Xija

Zhang Youxia (75) nije bio "foteljaški" general. Njegov uspon temelji se na autentičnom borbenom iskustvu, koje je u današnjem PLA-u (Narodnooslobodilačkoj vojsci) prava rijetkost.

Kineska raketna artilerija Foto: Afp

U Kinesko-vijetnamskom ratu iz 1979. bio je neka vrsta disciplinirajućeg rata u kojem je jedna komunistička partija održala lekciju drugoj, "Samoobrambeni protunapad", kako u Kini zovu taj napad na Vijetnam, koji se dogodio jer su Vijetnamci u Kambodži svrgnuli prokineske Crvene Kmere.

Kineski general Zhang Youxia - 7 Foto: Guliver via AP Photo/Ng Han Guan

Zhang je kao mladi zapovjednik satnije preživio krvavu invaziju na Vijetnam. Dok su mnogi zakazali zbog loše logistike, on se istaknuo brutalnom učinkovitošću.

Taj zamrznuti sukob imao je svoje čarke idućih 12 godina, a najpoznatija i najkrvavija bila je Bitka za Laoshan iz 1984. To je trenutak koji ga je pretvorio u legendu. Kao zapovjednik 119. pukovnije vodio je napad na strateška brda pod teškom paljbom. Njegova inovativna upotreba artiljerije tada je desetkovala vijetnamske protunapade, a on je postao heroj čije se ime učilo u vojnim školama.

Kineski general Zhang Youxia - 5 Foto: Guliver via AP Photo/Ng Han Guan

"Bio je jedan od rijetkih kineskih generala sa stvarnim borbenim iskustvom. Njegov pad sve govori o konsolidaciji Xijeve apsolutne kontrole nad kineskim oružanim snagama i oslikava fascinantnu sliku moći i kontrole unutar okrutnog i nemilosrdnog sustava", piše Sky News u svojoj analizi čistke.

Nuklearne tajne i potonuće podmornice

Iako je rijedak veteran u vojnom vrhu, obiteljski povezan sa Xijem jer su im očevi bili revolucionari Mao Ce Tunga, a Zhang godinama predsjednikova "desna ruka", početak 2026. godine donio je optužbe koje su šokirale Peking. Nekoliko je optužbi koje se Zhangu stavljaju na teret.

Kineski general Zhang Youxia - 4 Foto: Guliver via AP Photo/Ng Han Guan

Generala se tereti da je SAD-u odao povjerljive informacije o kineskom nuklearnom programu i silosima Raketnih snaga. Wall Street Journal izvijestio je da je Zhang optužen za curenje informacija o programu nuklearnog oružja zemlje SAD-u i primanje mita za službene radnje, uključujući promaknuće časnika u ministra obrane, pozivajući se na ljude upoznate s visokorangiranim brifingom o optužbama, piše Guardian.

Kineski general Zhang Youxia - 2 Foto: Guliver via AP Photo/Ng Han Guan

Istraga se fokusira i na milijarde dolara nestalih tijekom njegova mandata u Odjelu za razvoj opreme (EDD). Spominju se "neispravni poklopci na silosima" i sumnjivo potonuće nove podmornice klase Zhou u 2024. godini.

Kineska podmornica Foto: Afp

Uz Zhanga pod istragom je i Liu Zhenli, načelnik Združenog stožera. Obojica su optužena za "ozbiljno iznevjeravanje povjerenja Partije". U vrhovnom vojnom tijelu Narodne Republike Kine koje upravlja vojskom, Središnjem vojnom povjerenstvu (CMC) nakon te posljednje čistke ostala su samo dva čovjeka: Xi i general Zhang Shengmin zadužen za borbu protiv korupcije.

Uvodnik objavljen u nedjelju u vojnim novinama Liberation Army Daily navodi da su Zhang i Liu "ozbiljno izdali povjerenje i očekivanja" Komunističke partije i CMC-a te "potaknuli političke i korupcijske probleme koji su potkopali apsolutno vodstvo stranke nad vojskom i ugrozili temelje vladajuće stranke".

DF-17, balistički projektil srednjeg dometa Foto: Afp

Što to znači za Tajvan?

Stručnjaci smatraju da će ta čistka imati dvostruki, proturječni učinak na planiranu invaziju na Tajvan do 2027. godine: čistka na samom vrhu (uključujući zapovjedništvo Raketnih snaga provedeno ranije) stvara atmosferu straha i neodlučnosti. Operativno planiranje invazije vjerojatno će biti stavljeno "na čekanje" dok se ne popune upražnjena mjesta i ne provjeri lojalnost novih kadrova.

DF-26D, kineski balistički projektil Foto: Afp

Zamjenom iskusnih ratnika poput Zhanga političkim lojalistima Xi Jinping dobiva vojsku koja će biti spremnija izvršiti naredbu za napad bez propitivanja, ali koja će istovremeno biti manje sposobna za kompleksnu koordinaciju potrebnu za uspješnu invaziju.

DF-61, interkontinentalni balistički projektil Foto: Afp

Novoimenovani zapovjednici vjerojatno će forsirati agresivnije vježbe blokade kako bi dokazali svoju odanost, gurajući regiju bliže rubu sukoba, a to je nešto čemu se smijenjeni Zhang očito protivio.

Izgledni nasljednici: Nova lica Xijeve vojske

Peking ubrzano popunjava prazninu u Središnjem vojnom povjerenstvu (CMC).

General Yang Zhibin novi je zapovjednik Istočnog bojišta (zadužen za Tajvan). On je upravo vodio masovne vježbe krajem 2025. i smatra se Xijevim "čovjekom od povjerenja" za operaciju u tjesnacu.

Kineski general Zhang Youxia - 3 Foto: Guliver via AP Photo/Ng Han Guan

General Zhang Shengmin, kojeg smo prethodno spomenuli, šef je vojne antikorupcijske komisije, koji je sada promaknut u potpredsjednika CMC-a, a što je pozicija koju je do sada držao osramoćeni Zhang Youxia. Uloga novog potpredsjednika CMC-a je osigurati da u vojsci ne ostane nijedna frakcija koja nije sto posto odana Xiju.

Kineski general Zhang Youxia - 1 Foto: Guliver via AP Photo/Ng Han Guan

General-pukovnik Xia Zhihe sve je češće viđen na ključnim vojnim sastancima, pa se pretpostavlja da će se on profilirati kao novi stručnjak za modernizaciju i raketnu tehnologiju.