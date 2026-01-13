Upozorenje iz Kine: "Ne prelazite naše crvene linije"

Kineski dužnosnici vrše pritisak na europske zemlje tvrdeći da bi prema vlastitim graničnim zakonima trebale zabraniti ulazak tajvanskim političarima. Prema navodima više od šest diplomata i dužnosnika upoznatih sa situacijom, Kina je europskim veleposlanstvima u Pekingu i vladama u njihovim glavnim gradovima uputila demarše upozoravajući ih da ne prelaze "kineske crvene linije".

Pristupi su se razlikovali – neki su bili usmjereni na pojedine zemlje, a drugi na skupine, neki su dostavljeni pismenom verbalnom notom, a drugi osobno. Dogodilo se to tijekom studenog i prosinca, a djelomično su bili odgovor na nedavna putovanja tajvanskih dužnosnika u Europu, uključujući sadašnjeg potpredsjednika i ministra vanjskih poslova te bivšeg predsjednika, piše The Guardian.

Peking je naveo da "poštuje suverenitet europske strane u uvođenju i provedbi vizne politike", ali tvrdi da je "institucionalna rupa" omogućila česte posjete tajvanskih političara, stoji u jednoj verbalnoj noti. Kineski dužnosnici citirali su više zakona i propisa EU-a, uključujući Zakon o šengenskim granicama, koji navodi da je uvjet za ulazak državljana zemalja izvan EU-a da se "ne smatraju prijetnjom za međunarodne odnose bilo koje države članice".

Sugestija je bila da bi dopuštanje ulaska tajvanskim dužnosnicima ugrozilo međunarodne odnose te zemlje s Kinom. U nekim slučajevima pozivali su se i na Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima ili sugerirali da europske zemlje slijede primjer UN-a i zabrane svim Tajvancima ulazak u vladine zgrade.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upite za komentar. Međutim, u verbalnoj noti stoji da bi europske zemlje trebale odbiti sve "takozvane diplomatske putovnice" koje izdaje Tajvan te "zabraniti tajvanskom osoblju ulazak u Europu radi traženja službenih kontakata i razmjena te gaženja kineske crvene linije".

"Kina se nada da će institucije EU-a i europske zemlje, iz širih interesa odnosa Kine i EU-a te bilateralnih odnosa, donijeti političku odluku o odbijanju ulaska takozvanog predsjednika ili potpredsjednika Tajvana (uključujući i bivše)", navodi se u noti, spominjući i druge dužnosnike.

Ministarstva vanjskih poslova Norveške i Finske potvrdila su da su primila pisma te su izjavila da su vizni propisi s Tajvanom određeni oprema propisima relevantnih šengenskih tijela.

Tajvansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da posjeti dužnosnika Europi "nisu ni na koji način povezani s Kinom i Kina nema pravo miješati se".

Primatelji kineskih "vrlo specifičnih" savjeta o europskim graničnim zakonima nisu ih smatrali pravno utemeljenima, no ton upozorenja shvaćen je ozbiljno, posebno u nekim manjim zemljama.

EU nema službeni stav o statusu Tajvana. Iako održava formalne odnose s Pekingom, ima i čvrste neslužbene odnose s Taipeijem. Posljednjih godina, međutim, blok je pod sve većim pritiskom Pekinga, koji Tajvan smatra svojom provincijom i namjerava ga pripojiti, ako je potrebno i silom.