rastu napetosti

Ovo je nova točka razdora između dviju susjednih članica NATO-a: Planiraju se razgovori na vrhu

Piše K. Č., 06. veljače 2026. @ 10:44 komentari
Policijska patrola na granici Turske i Grčke
Policijska patrola na granici Turske i Grčke Foto: Afp
Dvije zemlje desetljećima su u sporu oko kontinentalnog pojasa uz obalu, iskorištavanja prirodnih resursa i proširenja teritorijalnih voda
  1. Požar u GSI centru za istraživanje teških iona
    U NJEMAČKOJ

    Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
  2. Adriano Jagušić
    kakav posao!

    Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
  3. Danski rukometaši
    Zna se i kad je ždrijeb

    Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
U Nišu ubijena žena: Ostavila dijete u školi, napadač ju je dočekao na povratku
potraga za ubojicom
Užas u susjedstvu: Žena odvela dijete u školu, ubijena u automobilu na ulici
Deseci ljudi teško ozlijeđeni u napadu pirana u Argentini
Napad opasnih predatora
Kupanje na popularnoj plaži pretvorilo se u horor, deseci ljudi teško ozlijeđeni: "Odgrizeni su im komadi mesa"
rastu napetosti

Ovo je nova točka razdora između dviju susjednih članica NATO-a: Planiraju se razgovori na vrhu
rastu napetosti
Ovo je nova točka razdora između dviju susjednih članica NATO-a: Planiraju se razgovori na vrhu
U Dominikanskoj Republici uhićen mladi Hrvat: Krenuo na zrakoplov s 14 paketa kokaina
sumnjiv sadržaj
Mladi Hrvat uhićen u Dominikanskoj Republici: Pokušao se ukrcati u avion, okružili ga specijalci
VIDEO Trump je objavio AI video koji je izazvao burne reakcije: Pogledajte kako je prikazao Baracka i Michelle Obamu
Brojne osude
VIDEO Trump je objavio AI video koji je izazvao burne reakcije: Pogledajte kako je prikazao Baracka i Michelle Obamu
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
PROVJERENO Od prijave mobinga do kaznenih prijava: što se događalo u komunalnoj tvrtki Gradina
DONOSI PROVJERENO
Snimka mobinga otvorila Pandorinu kutiju: Žrtva ostala bez posla, kriminal nekažnjen, zlostavljači napredovali
Mile Kekin: Plenković je u pravu
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
Pretraživao pornografiju i našao snimku koja mu je promijenila život: "Sada u javnosti nosimo kape i izbjegavamo hotele"
Šokantan video
Gledao pornografiju i našao snimku koja mu je promijenila život: "Sada u javnosti nosimo kape i izbjegavamo hotele"
Obitelj gledala TV, nije ni znala da je lopov s njima u stanu: "Spotaknuo se i žena se digla, imala je što vidjeti"
Istraga u tijeku
Obitelj gledala TV pa čula buku u hodniku: "Žena se digla i imala je što vidjeti"
Potres pogodio veliki hrvatski otok
Tlo ne miruje
Potres pogodio veliki hrvatski otok: "Dobro je zatreslo"
vijesti
Veliki požar u istraživačkom institutu GSI u Darmstadtu
U NJEMAČKOJ
Gori istraživački institut, koji ima važan projekt, poslano upozorenje: "Zatvorite prozore i isključite klime"
Mile Kekin: Plenković je u pravu
BRZI ODGOVOR
Mile Kekin: "Nisam mislio da ću to ikada reći, ali Plenković je u pravu"
PROVJERENO Od prijave mobinga do kaznenih prijava: što se događalo u komunalnoj tvrtki Gradina
DONOSI PROVJERENO
Snimka mobinga otvorila Pandorinu kutiju: Žrtva ostala bez posla, kriminal nekažnjen, zlostavljači napredovali
show
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu
"samo jako"
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Kako izgleda partner Milice Todorović?
krio se devet mjeseci
Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri
''Ne očekujte...''
Ella Dvornik pokazala kako provodi vrijeme u Istri dok boravi u kući s bivšim: ''Glamurozan dan''
zdravlje
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
Ovo kaže znanost
Zamjenjuje li masturbacija seks u vezama?
Što vam vaši plinovi mogu reći o zdravlju vaših crijeva?
Gotovo 100 % ljudi ih ispušta
Što vam vaši plinovi mogu reći o zdravlju vaših crijeva?
zabava
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
Što to izvode?
Ovako influenceri izgledaju dok se snimaju, bizarni prizori nasmijali promatrače
Pilot otkriva najčudnije stvari koje je ikada vidio tijekom leta
Zanimljivo
Pilot otkriva najčudnije stvari koje je ikada vidio tijekom leta
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
tech
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Rezultat novog istraživanja
Ova eksperimentalna tableta smanjuje kolesterol u krvi za čak 60 posto
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
Dva brenda dominiraju
Koji telefon ima najbolju bateriju? Test je pokazao zanimljive rezultate
sport
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
traže njegov profil
Marko Livaja napušta Hajduk u završnici zimskog Mercata? Ponuđen je klubu s Balkana
tv
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
IN magazin posjetio glumce i saznao što se događa iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
Kumovi: Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
KUMOVI
Njihova ljubav je neupitna, ali ponos bi ih mogao zauvijek razdvojiti
Tajne prošlosti: Čini se da joj je ipak odlučila pomoći
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Čini se da joj je ipak odlučila pomoći
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Nered u hotelskoj sobi
Stručnjaci odgovorili
Treba li pospremiti krevet prije napuštanja hotelske sobe?
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Svi ga znamo
S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
lifestyle
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
Ulična moda Zadar u najlonkama s uzorkom i visokim čizmama
Petica za stil
Kako se dobro skockala! Šetnja Zadrom u najlonkama s uzorkom stvorenima za finjak izdanje
Cipele za proljeće 2026. godine
Najveći trendovi
Ovo je pet vrsta cipela koje ćemo najviše nositi ovog proljeća - neke možda već imate u ormaru
sve
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
kakav posao!
Povijesni transfer Slaven Belupa! Otišao je Jagušić, velikan poslao i privatni avion
Gdje će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Zna se i kad je ždrijeb
Kamo će Hrvatska? Nijemci su za iduće Svjetsko rukometno prvenstvo već izašli ususret Dancima
Ponuda crnih haljina u novim kolekcijama
MODNI KLASIK
15 haljina koje stoje baš svima - a jedna košta samo 13 eura
 
