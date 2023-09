Razotkriveno što Putin planira napraviti svijetu! "Nije to samo mafijaška država s nuklearnim oružjem"

Desetljećima znanstvenici raspravljaju o tome kako bi svijet izgledao da neka autoritarna država uzurpira zapadnu demokraciju. Oštri kritičari Zapada demokraciju opisuju kao licemjernu, birokratsku i prožetu korupcijom. I dok su neke od tih kritika valjane, alternativa je jednostavno izvan razumijevanja za prosječnog građanina 21. stoljeća.

No, za Vladimira Putina primarni je cilj da se takva mišljenja šire poput požara. Nakon najkrvavijeg stoljeća u povijesti čovječanstva, ruski ratni stroj mučio se kako bi se ponovno etablirao kao jedan od najopasnijih igrača u geopolitici 21. stoljeća. Kako tvrdi Ivana Stradner iz američkog think tanka Foundation for the Defense of Democracies, Rusija je puno više od puke zemlje s nuklearnim oružjem kojom upravlja mafija, prenosi news.com.au.

Nepobitna je činjenica da velik dio ruskog nacionalnog identiteta leži u vojnom uspjehu. Ta država još uvijek troši milijune eura godišnje na proslavu poraza nacista kod Staljingrada prije gotovo 80 godina.

No, u 21. stoljeću, bez barbarskih plemena pred svojim vratima, Putin je svoju vojsku usmjerio prema van, u strahu od neispunjenog nasljeđa. U kasnijim fazama svog života, on zna da je širenje Ruskog carstva ono što treba učiniti kako bi osigurao naklonost, barem u očima ruske ekstremne desnice.

Vodi se rat dezinformacijama

Dok bombe i dalje padaju u Ukrajini, svake sekunde svakoga dana vodi se mnogo veći rat dezinformacijama. Velik dio Putinovog glavnog plana uključuje umanjivanje legitimnosti NATO-a.

Mogućnost da se Ukrajina pridruži zapadnom vojnom savezu bila je velik problem za Rusiju, s obzirom na njezin strateški položaj južno od Moskve. No, to je također stvar principa za tvrdokorne ruske nacionaliste, koji se ne slažu s idejom da bivšim sovjetskim teritorijem upravljaju zapadni neprijatelji. Proruski separatisti koji žive u Ukrajini čvrsto su se zauzimali da zemlja ne uđe u NATO i bili su voljni stati uz Putina, što je izazvalo vrtlog unutarnjih napetosti i prije nego što su tenkovi počeli ušli u zemlju u veljači prošle godine.

Čak i prije tog kobnog 24. veljače 2022. godine vodile su se informativne kampanje kako bi se legitimiziralo rušenje Kijeva. Stradner vjeruje da je tvrdnja kako SAD proizvodi biološko oružje u Ukrajini bila jedna od najučinkovitijih kampanja za uvjeravanje ruske javnosti.

"Poruka je bila da će napasti Rusiju. Još jedan dan prije invazije, ruski ministar obrane govorio je o biološkom oružju. Također su namjerno tvrdili da SAD proizvodi virus majmunskih boginja u ukrajinskim laboratorijima", rekla je Stradner u intervjuu za australski portal news.com.au.

Nije samo Ukrajina podložna paralizirajućoj moći ruskog informacijskog stroja. Manje balkanske države također su pod pritiskom da povjeruju da je Rusija na njihovoj strani putem složenih informacijskih kampanja za ocrnjivanje NATO-a. "Putin ne želi ništa više nego pokazati ovim zemljama da je NATO samo tigar od papira", ističe Stradner.

Putin upotrijebio sukobe između zemalja u svoju korist

Stadner navodi da je Putin iskoristio sukobe između zemalja koje nisu članice NATO-a u svoju korist, posebice nedavnu kriznu situaciju između Kosova i Srbije u svibnju, gdje su srpske krajnje desničarske skupine napale 30 mirovnjaka NATO-a.

"Što je NATO učinio? Izdali su priopćenje u kojem kažu da je ovo neprihvatljivo. To je upravo ono što Putin želi, pokazati da NATO neće učiniti ništa", poručila je.

Stradner tvrdi da Rusija također potpiruje napetosti u tim regijama putem posrednika s krajnje desnice, kako bi odvratila pažnju Zapada od sukoba u Ukrajini. Primjer je nedavni vojni udar u Nigeru, gdje su prosvjednici ponosno paradirali s ruskim zastavama kao jasnom porukom protiv zapadnog utjecaja. Analitičari strahuju da je to samo još jedan primjer koliko ruska retorika može biti učinkovita, čak i u udaljenim regijama.

Njegov najveći strah je neuspjeh

Postavlja se pitanje zašto bi Putin izvršio invaziju jer će to naštetiti samo njegovoj ekonomiji. "Ne radi se o tome. Radi se o ruskoj veličini, ruskom ponosu i ruskom dostojanstvu. To je ono do čega mu je stalo. Ostaviti nasljeđe kao Staljin, kao Lenjin", objašnjava Stadner.

"On želi ostaviti trag u povijesti kao netko tko je konačno uspio povratiti rusku veličinu. Za to se pripremao jako dugo. Uništio je liberalnu oporbu u prvih 20 godina svoje karijere. Shvatio je kako treba manipulirati Zapadom potičući ih na suradnju s Rusijom.

Mnogi ljudi na Zapadu vjeruju da Rusija nije ozbiljna prijetnja, da su oni samo država s nuklearnim oružjem kojom upravlja mafija. Ljudi moraju shvatiti da drugi ljudi diljem svijeta ne misle kao oni. Za Rusiju, sve što je Putin trebao učiniti jest uništiti jedinstvo unutar Zapada."

Krajnji cilj je kolaps globalnog poretka

Bilo da se radi o Kini ili Rusiji, krajnji cilj je isti, a uključuje potpuni kolaps globalnog poretka i povjerenja u SAD kao onog tko sređuje i uređuje situaciju na planetu. Stradner inzistira na tome da, ako Zapad želi iskorijeniti ovu retoriku, mora ući u ruski informacijski rat kako bi vodio kampanju za uklanjanje autoritarnih režima.

Kritike zbog toga što Zapad financira Ukrajinu u iznosu od milijardi dolara bile su točka spora tijekom cijelog rata, koji sada bjesni već 18 mjeseci. Stradner vjeruje da je neodrživa alternativa - sjediti prekriženih ruku dok otvoreni neprijatelj demokracije uzurpira suverenu zemlju.

"Puno se stvari događa izvan bojnog polja. Čini se da se sve što sada dotaknete u vezi s međunarodnim odnosima vraća na rusku invaziju na Ukrajinu", poručila je.

Kina bi mogla slijediti Putinovo vodstvo

Analitičari sada također strahuju da bi Kina, koja je ušla u BRICS partnerstvo s Rusijom, mogla slijediti Putinovo vodstvo i uzurpirati teritorij Tajvana.

"Jedna stvar koju mogu sa sigurnošću reći jest da će, ako Kina napadne Tajvan, to imati goleme posljedice jer Rusija cilja na cijeli globalni ekosustav", upozorava Stradner.

Plan Moskve je sada produžiti rat i iscrpiti ukrajinske saveznike. "Putin razumije da ne može dobiti ovaj rat na bojnom polju. Jedini način na koji može pobijediti je da od toga napravi dugotrajan rat", navodi Stradner.

Kaže kako Putin namjerava iscrpiti i polarizirati Zapad, kako bi bio siguran da neće podržavati Ukrajinu. Neki konzervativci u SAD-u već neko vrijeme govore da se šalju bjanko čekovi Kijevu što je, upozorava, ostvarenje sna za Vladimira Putina.

"Jedini način na koji možemo završiti ovaj rat jest da pošaljemo Ukrajini ono što joj treba da se obrani. SAD troši otprilike 3 posto svog cjelokupnog proračuna za obranu kako bi uništio rusku vojsku. Meni to zvuči kao povoljna cijena", zaključuju Stadner.