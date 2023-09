VIDEO Tragedija na moru: Muškarac (36) poginuo u trajektnoj luci! Pokušao se ukrcati, dva člana posade izgurala su ga s broda

Muškarac koji se sinoć pokušao ukrcati na brod za Kretu pao je u more i poginuo.

36-godišnjak se pokušao ukrcati na brod Blue Horizon, a dva člana posade izgurala su ga s broda dok je brod isplovljavao, prenosi hellas.postsen.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima je prikazano kako članovi posade broda Plavi horizont odguruju 36-godišnjeg putnika koji je kasnio i pokušao se ukrcati na brod.

Crew members of the ship Blue Horizon are seen to push away a 36yo passenger that was late.

That led to the passenger losing his balance, falling in the sea and unfortunately, losing his life.

The incident took place tonight on the Piraeus port, Athens. pic.twitter.com/VRimC4hO1l