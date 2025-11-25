Na izborima u Africi ponovno će pobjediti Adolf Hitler: "Smatrao sam to sasvim normalnim imenom"

Namibijski političar po imenu Adolf Hitler trebao bi pobijediti na lokalnim izborima u svojoj domovini, ali tvrdi da njegov otac nije imao pojma o značaju nacističkog vođe kada je dao ime svom sinu.

Adolf Hitler Uunona, 59-godišnji političar, spreman je pobijediti na drugim lokalnim izborima u jugozapadnoafričkoj zemlji Namibiji 26. studenog, a svoje mjesto na sjeveru zemlje zadržao je nakon što je 2020. godine osvojio 85% glasova.

Član ljevičarske stranke Swapo prethodno je govorio o svom zloglasnom imenu nakon što je privukao globalnu pozornost pobjedom u izbornoj jedinici Ompundja. Njegov otac "vjerojatno nije razumio što Adolf Hitler predstavlja. Kao dijete, smatrao sam to sasvim normalnim imenom", rekao je političar njemačkim novinama Bild 2020. godine.

"Tek kad sam odrastao shvatio sam da je taj čovjek želio osvojiti cijeli svijet. Nemam nikakve veze ni s čim od toga", dodao je.

Uunonina supruga ga zove Adolf, ali u javnosti obično izostavlja Hitlera. Unatoč tome, inzistirao je da neće promijeniti ime.

"To je u svim službenim dokumentima. Prekasno je za to", rekao je za Bild.

Godine 2020. u Uunoninoj rodnoj regiji Oshana viđen je automobil s natpisom "Adolf Hitler" popraćenim nacističkom svastikom na stražnjem staklu. Međutim, Uunona je tvrdio da automobil nije njegov i rekao da nema nikakve veze s tim poremećenim ispadima.

Povijest odnosa Njemačke i Namibije

Između 1884. i 1915. godine Namibija je bila dio njemačkog teritorija zvanog Njemačka Jugozapadna Afrika.

Njemačko Carstvo ubilo je tisuće ljudi tijekom pobune lokalnih naroda Nama, Herero i San od 1904. do 1908., u onome što neki povjesničari nazivaju "zaboravljenim genocidom".

Njemačka je 2021. potpisala zajedničku deklaraciju s Namibijom, u kojoj je priznata genocidnost tih događaja. U toj deklaraciji Njemačka se obvezala izdvojiti oko €1,1 milijardu tijekom 30 godina za razvojne i rekonstrukcijske programe u Namibiji kojima bi trebali koristi imati potomci Herero i Nama.

Međutim, Njemačka je to uglavnom nazvala "gestom pomirenja” a ne formalnim "reparacijama" i insistirala je da nije riječ o pravnom nadoknađivanju štete.

Mnogi predstavnici zajednica Herero i Nama smatraju da dogovor nije dovoljan - nisu zadovoljni visinom iznosa, načinom raspodjele sredstava niti činjenicom da zajednice nisu direktno sudjelovale u pregovorima.

Nakon Prvog svjetskog rata, Namibija je došla pod južnoafričku kontrolu i stekla neovisnost 1990. godine. No, još uvijek ima mnogo gradova s ​​njemačkim imenima i malu njemačku zajednicu. Namibija još uvijek ima mnogo germanskih toponima, a tradicionalna imena poput Adolfa nisu neuobičajena.