Britanski Channel 4 producirao je dokumentarac "Hitlerov DNK: Nacrt diktatora", u kojem genetičarka Turi King i njezin stručni tim prvi put analiziraju genetski materijal za koji tvrde da potječe izravno od Adolfa Hitlera. Uzorci DNK-a, izvučeni iz mrlje krvi s kauča na kojem se ubio, pokazali su iznenađujuće rezultate koji otvaraju nova pitanja o fizičkom i psihološkom profilu nacističkog vođe.

Studija je temeljena na komadu tkanine koji je u svibnju 1945. izrezao pukovnik Roswell P. Rosengren, američki časnik. Gotovo osam desetljeća kasnije stručnjaci tvrde da su uspjeli potvrditi autentičnost Hitlerova DNK-a usporedbom s kromosomom Y živog rođaka, čime su dobili polazište za detaljniju genetsku analizu.

Prema dokumentarcu, Hitler je nosio mutaciju u genu prok2, koja je snažno povezana s Kallmannovim sindromom - stanjem koje ometa normalan spolni razvoj. Mutacija može rezultirati nerazvijenim genitalijama, smanjenom razinom testosterona te često nespuštenim testisom. Nalazi se uklapaju u medicinski pregled iz 1923. godine, otkriven 2015., koji je sugerirao da Hitler doista ima nespušteni testis. Znanstvenici dodaju i da je postojala otprilike desetpostotna vjerojatnost da je imao mikropenis, što bi bilo u skladu s genetskim pokazateljima.

Istraživački tim ističe da genetika sama po sebi ne objašnjava Hitlerovu okrutnost ni njegove zločine. Iako su pronađeni genetski indikatori povećane sklonosti antisocijalnom ponašanju, stručnjaci upozoravaju da takve interpretacije lako vode u pogrešne i opasne zaključke. Upozoravaju da se osobe s istim stanjima ili predispozicijama ne smiju stigmatizirati te da su okoliš, odgoj i društveni kontekst uvijek ključni elementi u oblikovanju osobnosti, piše Telegraph.

Dokumentarac dodatno razbija i uporne mitove. DNK analiza pokazuje da Hitler nije imao židovsko podrijetlo, unatoč dugogodišnjim ograničenim dokazima i propagandnim tvrdnjama, uključujući nedavne izjave ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Umjesto toga genetski tragovi ukazuju na austrijsko-njemačko porijeklo.

Znanstvenici su također izračunali Hitlerove takozvane poligenske rezultate, koji ukazuju na visoku genetsku predispoziciju za poremećaje iz spektra autizma, kao i za shizofreniju i bipolarni poremećaj. Ipak, stručnjaci naglašavaju da se radi o statističkoj procjeni, a ne o dijagnozi te da je retroaktivno postavljanje medicinskih dijagnoza nemoguće.

Profesorica Turi King naglašava da je DNK samo jedan djelić ljudske slagalice i da se zlo ne može iščitati iz genoma.

Dokumentarac tako otvara novo poglavlje o tome kako su genetika i životne okolnosti oblikovale jednog od najzloglasnijih vođa modernog doba, ali i upozorava na nužnost opreznog tumačenja znanstvenih nalaza.