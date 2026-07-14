Tajanstvena smrt srpskog kamiondžije (26): Ostavio automobil, pješice prešao granicu, a potom je pronađen mrtav

Tijelo 26-godišnjeg Berina L. iz Srbije pronađeno je u blizini nadvožnjaka nedaleko od graničnog prijelaza Kapitan Andrejevo, na granici između Bugarske i Turske. Okolnosti njegove smrti zasad nisu poznate, a bugarska policija provodi istragu.

Mladić je svoje vozilo ostavio u Turskoj te je granični prijelaz prešao pješice. Razlog zbog kojeg je napustio automobil za sada nije poznat. Tijelo je pronađeno u blizini nadvožnjaka, a pregledom vozila utvrđeno je da se u njemu nalazio novac koji je zaradio tijekom vožnje, zbog čega je mogućnost pljačke zasad isključena.

U javnosti su se pojavile različite pretpostavke o tome što se dogodilo, uključujući i sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, no nijedna od tih informacija nije službeno potvrđena. Točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije, dok policija pregledava snimke nadzornih kamera i prikuplja druge dokaze.

Slučaj je otkriven nakon što se Berin tri dana nije javljao svojoj obitelji. Zabrinuti članovi obitelji bezuspješno su pokušavali stupiti s njim u kontakt, a ubrzo je potvrđeno da je pronađen mrtav.

Nakon vijesti o njegovoj smrti na društvenim mrežama pojavile su se brojne poruke oproštaja. Jedan Beograđanin prisjetio se kako mu je Berin prije nekoliko godina pomogao kada mu je na obilaznici oko Sofije pukla guma. Berin je, kako je napisao, bez razmišljanja odvezao kotač do vulkanizera, pričekao popravak i vratio se kako bi mu pomogao nastaviti put, piše Nova.rs.

Istraga o okolnostima smrti 26-godišnjaka i dalje traje, a bugarske vlasti nastavljaju utvrđivati što se dogodilo uoči njegova pronalaska.