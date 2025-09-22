Krah mreže ostavio ih je čak 13 sati bez pomoći: Umrlo je nekoliko ljudi

Australski telekomunikacijski div suočava se s ozbiljnim posljedicama nakon 13-satnog prekida usluga tijekom kojeg na stotine ljudi nisu mogli ostvariti pozive prema hitnim službama.

Vlasti tvrde da je incident povezan s više smrtnih slučajeva.

Australski dužnosnici obećali su da će telekomunikacijski gigant Optus snositi značajne posljedice zbog prekida sustava koji se dovodi u vezu s više smrtnih slučajeva.

Prošli tjedan stotine ljudi u više od polovice zemlje nisu mogli kontaktirati hitne službe čak 13 sati, piše BBC.

Optus, jedan od dva najveća nacionalna pružatelja telekomunikacijskih usluga, potvrdio je da je najmanje troje ljudi umrlo, a glavni izvršni direktor tvrtke ispričao se obiteljima i javnosti zbog potpuno neprihvatljivog kvara.

Kašnjenje u obavještavanju

Tvrtka je pod žestokom kritikom zbog sporog i nedovoljno transparentnog postupanja. Australijsko regulatorno tijelo za medije i komunikacije (Acma) pokrenulo je istragu nakon što je otkriveno da je Optus čekao čak 40 sati prije nego što je javnost obaviještena o problemu, a regulator nije informiran sve dok kvar nije otklonjen – što je protivno standardnim pravilima.

Prema podacima, više od 600 poziva hitnim službama nije prošlo, ponajviše u Južnoj i Zapadnoj Australiji te Sjevernom teritoriju. Najmanje dva poziva prema broju triple-0 nisu uspjela ni u jugozapadnom dijelu Novog Južnog Walesa.

Izjava uprave

Na konferenciji za medije održanoj u petak, izvršni direktor Stephen Rue naveo je da je uzrok bio tehnički kvar otkriven tijekom nadogradnje mreže.

Nakon obnove usluga, provedene su provjere tijekom kojih je potvrđeno da su tri osobe umrle, među njima i dječak, no policija je kasnije navela kako je "malo vjerojatno" da je kvar izravni uzrok te smrti. Vlasti u Zapadnoj Australiji sumnjaju da je i četvrta osoba umrla jer njezin poziv hitnoj pomoći nije prošao.

Rue je priznao da tvrtka nije bila svjesna prekida punih 13 sati, unatoč brojnim pritužbama korisnika koje nisu bile pravilno obrađene.

"Želim ponovno izraziti svoju duboku sućut zbog vrlo tužnog gubitka života četvero ljudi koji nisu mogli dobiti hitne službe u trenutku kada im je pomoć bila najpotrebnija", izjavio je u nedjelju. "Mogu jamčiti da će se poduzeti mjere kako se ovo nikada više ne bi ponovilo".

Reakcije vlasti i regulatora

Iz Acme su poručili kako su duboko zabrinuti situacijom i načinom na koji je tvrtka postupila:

"Australci moraju imati mogućnost kontaktirati hitne službe kad god im je potrebna pomoć. To je najosnovnija odgovornost svakog telekomunikacijskog operatera".

Regulator je i ranije utvrdio da je Optus 2023. godine onemogućio pristup hitnim službama za 2145 ljudi, a kasnije nije proveo provjere za njih 369. Tvrtka je tada kažnjena s više od 12 milijuna australskih dolara.

Istraga je još u tijeku.