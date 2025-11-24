Objavljeno veliko istraživanje: "Jedan je podatak šokantan"

Diljem jugoistočne Azije više od 2400 rudnika, od kojih su mnogi ilegalni i neregulirani, možda ispušta smrtonosne kemikalije poput cijanida i žive u riječne vode, pokazalo je istraživanje američke savjetodavne kompanije Stimson Center objavljeno u ponedjeljak.

Stimsonovo izvješće prvo je sveobuhvatno istraživanje potencijalno onečišćujućih rudnika u kopnenom dijelu jugoistočne Azije. Analizom satelitskih snimki istraživači su pronašli, između ostaloga, 366 riječnih rudarskih postrojenja, 359 postrojenja za izluživanje ruda te 77 rudnika rijetkih zemnih metala čije otpadne vode završavaju u slivu rijeke Mekong.

U većini riječnih rudarskih pogona vadi se zlato, a u nekolicini kositar i srebro. U postrojenjima za izluživanje ruda vadi se zlato, nikal, bakar te mangan.

"Osobito mi je šokantan razmjer", kazao je Brian Eyler, viši suradnik u Stimsonu, istaknuvši niz pritoka koji se ulijevaju u velike rijeke poput Mekonga, Salweena i Irrawaddyja, a koji su vjerojatno iznimno zagađeni.

Mekong je treća po veličini rijeka u Aziji i o njoj ovisi više od 70 milijuna stanovnika, ali i globalni izvoz poljoprivrednih proizvoda i ribe. Ranije se smatrala čistim riječnim sustavom, rekao je Eyler.

Veliki dio sliva rijeke Mekong nije obuhvaćen nacionalnim zakonima i propisima, što ga čini plodnim tlom za "nereguliranu" rudarsku aktivnost u "visokom intenzitetu" i velikim razmjerima koje su pokazali naši podaci, objašnjava stručnjak.

Na popisu otrovnih kemikalija koje potječu iz nepropisnog vađenja rijetkih zemnih minerala nalaze se amonijev sulfat te natrijev cijanid i živa koji se upotrebljavaju u dvjema različitim metodama vađenja zlata, navode istraživači iz Stimsona.

Zdravstvenim rizicima izloženi su milijuni ljudi koji žive duž rijeke Mekong, no i brojni potrošači u drugim dijelovima svijeta.

"U SAD‐u svi veći supermarketi u asortimanu imaju proizvode iz sliva rijeke Mekong, uključujući škampe, rižu i ribu", kazao je Eyler.

Rudnici pod okriljem Kine

Nakon što su se u istočnom Mjanmaru, nedaleko od granice s Tajlandom, pojavili novi rudnici rijetkih zemnih minerala, koje financira Kina, znanstvenike je zabrinula opasnost od mogućeg nizvodnog onečišćenja duž rijeke Kok, koja od izvora u Mjanmaru teče kroz Tajland i ulijeva se u Mekong.

Zbog toga su tajlandske vlasti u travnju upozorile stanovnike da prestanu upotrebljavati vodu iz rijeke Kok pa poljoprivrednici sada nasada zalijevaju iz podzemnih izvora.

Obrazac onečišćenja u uzorcima iz rijeke Kok pokazuje prisutnost arsena, koji je povezan s vađenjem rijetkih zemnih minerala i zlata, te prisutnost teških rijetkih zemnih metala, poput disprozija i terbija, izjavio je Tanapon Phenrat iz tajlandske državne agencije za znanstveno istraživanje i inovacije, koji je uzorke testirao ove godine.

"Od razvoja rudnika rijetkih zemnih minerala i zlata u Mjanmaru na izvoru rijeke Kok prošlo je tek dvije godine", kazao je Tanapon, upozorivši da će se razina onečišćenja znatno pogoršati ako se rudarske aktivnosti ne obustave. Tanapon nije sudjelovao u Stimsonovom istraživanju, napominje Reuters.

Mjanmar je jedan od najvećih svjetskih proizvođača rijetkih zemnih minerala, ključnih za proizvodnju širokog raspona tehnoloških proizvoda, poput poluvodiča i mobitela, ali i vjetroturbina i vojne opreme.

Iz mjanmarskih rudnika sirovine se prevoze u Kinu, čiji udio u preradi tih ruda za industrijsku upotrebu iznosi čak 90 posto.

U rudnicima diljem Mjanmara i Laosa u vađenju rijetkih zemnih minerala primjenjuju se tehnike terenskog izluživanja izvorno razvijene u Kini, tvrdi Eyler.

"Obično na mjestu upravitelja i tehničkih stručnjaka u tim rudnicima rade kineski državljani", kazao je stručnjak iz Stimsona.

U odgovor na Reutersov upit iz kineskog ministarstva vanjskih poslova izjavili su da nemaju saznanja o toj situaciji.

"Kineska strana konzistentno od kineskih poduzeća u inozemstvu zahtijeva da proizvodne i poslovne aktivnosti obavljaju u skladu s lokalnim zakonima i propisima te da primjenjuju stroge mjere za zaštitu okoliša", objavilo je ministarstvo.

Tajlandska vlada uspostavila je tri nove radne skupine za koordinaciju međunarodne suradnje, praćenje utjecaja rudnika na zdravlje ljudi te osiguravanje drugih izvora vode za zajednice duž rijeka Kok, Sai, Mekong i Salween, izjavio je potpredsjednik vlade Suchart Chomklin.