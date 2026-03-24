"Zatočeni smo četiri dana": Drama na Kanarskim otocima, mještani opskrbljuju turiste hranom i vodom

Jako nevrijeme pogodilo je Kanarske otoke u Španjolskoj. Oluja Teresa donijela je snažne vjetrove, valove i obilne kiše proteklih nekoliko dana. Otkazani su letovi i brojne ceste su zatvorene.

Zbog teških vremenskih uvjeta mnogi mještani, ali i turisti ne mogu napustiti otok. Vlasti su izvijestile da su osigurale više od četiri milijuna eura za hitne popravke cesta. Vrijeme bi se postupno trebalo smirivati do kraja tjedna.

"Zapeli smo već četiri dana, s nekoliko prekida za izlazak iz grada jer je noću jako padala kiša. Zato čekamo da ova oluja prođe, svi želimo kišu, ali ne ovako jer smo zatočeni," kazala je Mesalina Hernandez, mještanka.

"Dajemo im hranu, vodu, mlijeko i šećer jer im nestaje, ovo nisu očekivali. Zato ih opskrbljujemo kako bi mogli izdržati ovu oluju," rekao je Fermin Rodriguez, mještanin.