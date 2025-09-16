Osumnjičenik za ubojstvo Kirka sve priznao online: "Ljudi, imam loše vijesti"

Samo nekoliko sati prije nego što je mladić osumnjičen za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, 22-godišnji Tyler Robinson, uhićen, kako prenose američki mediji, na Discordu je preuzeo odgovornost za pucnjavu.

"Hej ljudi, imam loše vijesti za sve vas. Ja sam bio jučer na UVU-u (Utah Valley University). Žao mi je zbog svega ovoga", navodno je napisao sa svoga računa, potvrdili su za CBS glasnogovornik tvrtke i izvor iz policije.

Kirk je ubijen na sveučilištu u Utahu u srijedu, dok je prisustvovao javnoj debati, a Robinson je priveden u četvrtak kasno navečer. Prije toga je direktor FBI-a, Kash Patel, naredio objavljivanje fotografija osumjičenog napadača i zatražio pomoć javnosti u rješavanju slučaja.

Dok je FBI tražio tragove, prema izvorima iz policije, Robinson i njegovi prijatelji su se šalili o pucnjavi u grupi od više od 20 ljudi na Discordu. Glasnogovornik Discorda rekao je da interna istraga tvrtke nije pronašla "nikakve dokaze da je osumnjičenik planirao ovaj incident ili promovirao nasilje na Discordu".

Najmanje troje prijatelja pitalo je Robinsona je li on strijelac, rekavši da fotografije koje je objavio FBI izgledaju kao on. Čini se da on to nije opovrgnuo.

U jednoj razmjeni poruka, izvori su rekli da se prijatelj činio kao da je zadirkivao Robinsona rekavši mu da bi trebao izbjegavati McDonald's - gdje je optuženi napadač na izvršnog direktora UnitedHealthcarea Luigi Mangione uhvaćen s manifestom, pištoljem i lažnom osobnom iskaznicom krajem prošle godine.

Račun koji je navodno pripadao Robinsonu odgovorio je: "Bolje da se riješim i ovog manifesta i točne kopije puške koju imam okolo".

Prije uhićenja, poruke s Robinsonovog računa sugerirale su da se planira predati vlastima, potvrdio je glasnogovornik Discorda.

U jednoj poruci je pisalo: "Predajem se preko prijatelja šerifa za nekoliko trenutaka, hvala vam na svim dobrim trenucima i smijehu, svi ste bili nevjerojatni, hvala vam svima na svemu."

Robinson je kasnije pritvoren zbog teškog ubojstva, ometanja vođenja postupka i posjedovanja vatrenog oružja. Guverner Utaha rekao je da će država tražiti smrtnu kaznu. Robinson bi se mogao prvi put pojaviti pred sudom u utorak poslijepodne, nakon što dužnosnici podnesu formalne optužnice.

Izvori iz policije rekli su za CBS News da je uhićen nakon što je Robinsonov otac vidio FBI-jeve fotografije i suočio se sa sinom. Robinson je priznao da je on osoba na fotografijama, ali kada ga je otac potaknuo da se preda, Robinson je rekao da bi radije počinio samoubojstvo. Njegov otac je zatim nazvao pastora za mlade kako bi pomogao smiriti Robinsona - on je onda kontaktirao policijske službenike.