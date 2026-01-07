FOTO Snijeg izazvao kaos: Zatvoren dio A1 za sav promet, u dijelu Hrvatske očekuje se još jedna opasna pojava

U većem dijelu Hrvatske pada snijeg, koji je izazvao kaos i probleme u prometu diljem zemlje.

Snijeg mjestimice pada u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji. Na većini cesta vozi se uz zimske uvjete i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme.

Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri te Dalmaciji i obratno. Prema Dalmaciji i obratno mogu samo osobna vozila.

U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Povrh svega, na autocesti A3 na 137. kilometru između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane na kolniku se jedno vrijeme u ranim jutarnjim satima nalazio pješak, što je dodatno usporavalo promet.

Zatvoren dio A1

Zbog orkanskog vjetra i snijega za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak osobnih vozila je preko Karina, Obrovca i Gračaca te obratno. Za sve ostale skupine vozila nema alternativnih pravaca.

Zimski su uvjeti od čvora Karlovac do čvora Rovanjska, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme.

Na autocesti A6 dionica između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila, dok je na Jadranskoj magistrali (DC8) od Senja do Svete Marije Magdalene zbog olujnog vjetra, poledice i snježnih nanosa zabranjen promet za sva vozila.

Zbog snijega i nanosa zatvorena je i Lička magistrala (DC1) na dionici Udbina - Gračac - Knin.

U dijelu Dalmacije očekuje se još jedna opasna pojava

Što se vremenske prognoze za ostatak dana tiče, u srijedu će biti pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice snijeg. Na moru većinom kiša, gdjegod na sjeveru i snijeg nošen burom, a u unutrašnjosti Dalmacije još tijekom prijepodneva može biti i pothlađene kiše koja se ledi u dodiru s tlom. Prema večeri prestanak oborine i smanjenje naoblake sa zapada.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, umjerena i jaka, na udare i olujna, podno Velebita i orkanskim, a na krajnjem jugu te krajem dana prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka od -5 do -1, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 1 do 6, a prema jugu od 5 do 10 °C.

