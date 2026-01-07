Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Ugriz zime

FOTO Snijeg izazvao kaos: Zatvoren dio A1 za sav promet, u dijelu Hrvatske očekuje se još jedna opasna pojava

Piše A. Ž. , 07. siječnja 2026. @ 06:45 komentari
Snijeg na autocesti
Snijeg na autocesti Foto: HAK kamere
Snijeg je izazvao brojne poteškoće u prometu, koji se odvija otežano.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    STRAVA NA RIJECI

    Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
  2. Darijo Brzoja - 4 2:55 6
    zimski uvjeti

    Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
  3. Ilustracija
    šokantno

    Čistio snijeg ispred kuće i otkopao mrtvog čovjeka!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Snijeg izazvao kaos: Zatvoren dio autoceste za sav promet, u dijelu Hrvatske očekuje se još jedna opasna pojava
Ugriz zime
FOTO Snijeg izazvao kaos: Zatvoren dio A1 za sav promet, u dijelu Hrvatske očekuje se još jedna opasna pojava
Novac Hrvata odlazi u Europu, dok domaća skijališta ostaju pusta
Investitori nestrpljivi
Bjelolasica ne radi, kao ni Sljeme, no jedno je skijalište u Slavoniji puno: "Ovdje je prava idila"
Nevrijeme u Hrvatskoj
KOLAPS DILJEM ZEMLJE
Snijeg i vjetar paralizirali Hrvatsku! Dio A1 zbog mećave i orkanske bure zatvoren za sav promet
Iz DP-a kritike na račun SNV-a i SPC
kritike na račun SNV-a
Domovinski pokret slavio pravoslavni Badnjak u udruzi koja želi osnovati hrvatsku pravoslavnu Crkvu
Trump i savjetnici razgovaraju o Grenlandu, vojska je opcija - Bijela kuća
sve oštrrija retorika
Trump ne odustaje i opet prijeti: "Vojska je uvijek opcija"
FOTO Kolaps zbog snijega u Zagrebu
Zimski uvjeti
Kolaps zbog snijega u Zagrebu: Radnici ZET-a brenerom odmrzavaju tračnice, oglasili se iz Grada
Metorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
zimski uvjeti
Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
Krokodil u Indoneziji rastrgao 14-godišnjaka
STRAVA NA RIJECI
Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
Čovjek u Njemačkoj čistio snijeg i pronašao mrtvog čovjeka
šokantno
Čistio snijeg ispred kuće i otkopao mrtvog čovjeka!
Nestašica lijeka za gripu: Liječnici upozoravaju na novi val
Sezona gripe
Nestašica lijeka, a tek se očekuje vrhunac zaraze: Evo na što upozoravaju liječnici
FOTO Kolaps zbog snijega u Zagrebu
Zimski uvjeti
Kolaps zbog snijega u Zagrebu: Radnici ZET-a brenerom odmrzavaju tračnice, oglasili se iz Grada
Uzinić pozvao molitelje da ostanu u katedrali, samo dio ga poslušao: "Umjesto na trgu..."
zajednička molitva
Uzinić pozvao molitelje da ostanu u katedrali, samo dio ga poslušao: "Umjesto na trgu..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Krokodil u Indoneziji rastrgao 14-godišnjaka
STRAVA NA RIJECI
Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
Metorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
zimski uvjeti
Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
Čovjek u Njemačkoj čistio snijeg i pronašao mrtvog čovjeka
šokantno
Čistio snijeg ispred kuće i otkopao mrtvog čovjeka!
show
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Franka Batelić čestitala sinu Viktoru 6. rođendan
kako raste!
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
Neugodan probavni problem
Imate nadutost i plinove? Ovaj čest uzrok mnogi potpuno ignoriraju
zabava
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Zimske radosti
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Pokažite što znate!
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
Majstorski odrađeno
Snimka parkiranja skupila milijune pregleda: Svi srčano navijali za vozača, a onda…
tech
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Upozorenje znanstvenika
Amazonska prašuma prelazi u stanje koje nije viđeno milijunima godina
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Promjena taktike
Hoteli kreću u borbu protiv Bookinga i AI agenata: Mijenja se način rezervacije smještaja?
Nude pola milijuna dolara i vlasnički udio osobi koja će se uhvatiti u koštac s ovim problemom
Malo ili puno?
Nude pola milijuna dolara i vlasnički udio osobi koja će se uhvatiti u koštac s ovim problemom
sport
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
odlazak
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
Miha Zajc najavio veliki transfer Dinama: "Razgovarao sam s njim"
čeka se
VIDEO Miha Zajc najavio veliki transfer Dinama: "Razgovarao sam s njim"
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
dok čeka livija
Dinamo dobio sjajne vijesti: Ovo su prva dva Kovačevićeva "pojačanja" ove zime
tv
Daleki grad: Obična se šetnja pretvorila u tragediju
DALEKI GRAD
Daleki grad: Obična se šetnja pretvorila u tragediju
Tajne prošlosti: Traži odgovore - hoće li mu poći za rukom?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Traži odgovore - hoće li mu poći za rukom?
Tajne prošlosti: Prevarila ga je i potajno rodila dijete – cijelo vrijeme mu je lagala?
TAJNE PROŠLOSTI
Prevarila ga je i potajno rodila dijete – cijelo vrijeme mu je lagala?
putovanja
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Tjedni jelovnik
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Pileća juha brzi recept
Krepka i fina
Ovo je savršena juha za zimu, liječi sezonske bolesti i vraća energiju nakon blagdana
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
novac
Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila
Izgubio titulu
Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
Manje gužve
Ovo su najbolje europske destinacije za miran i opušten odmor. Na popisu i hrvatski grad
lifestyle
Severina u trapericama brenda Loewe i kratkoj bundi
I kultna torba
Severina: Ukrašene traperice uz koje su i obične ravne cipele dovoljne za fenomenalnu kombinaciju
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Sjajno se sredila!
Prva minica zagrebačke špice: Najbolji dokaz da minjak funkcionira i u besprijekorno elegantnom izdanju
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
sve
Severina u trapericama brenda Loewe i kratkoj bundi
I kultna torba
Severina: Ukrašene traperice uz koje su i obične ravne cipele dovoljne za fenomenalnu kombinaciju
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
odlazak
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene