Novi preokret! Trump tvrdi da je razgovarao s Iranom, odgodio vojne udare. Teheran: "Nije bilo komunikacije, povukao se"

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se u nedjelju na društvenoj mreži Truth Social i objavio da je razgovarao s Iranom o rješavanju sukoba na Bliskom istoku.

Nadodao je i da odgađa vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu u razdoblju od pet dana, nakon što im je ranije zadao ultimatum od 48 sati.

"Sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da su Sjedinjene Američke Države i država Iran tijekom posljednja dva dana vodile vrlo dobre i produktivne razgovore o potpunom i cjelovitom rješenju naših neprijateljstava na Bliskom istoku.

Na temelju tona i ozračja tih detaljnih, opsežnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tijekom ovog tjedna, naložio sam Ministarstvu rata da na razdoblje od pet dana odgodi sve i bilo kakve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu, ovisno o uspjehu tekućih sastanaka i rasprava.

Hvala vam na pozornosti posvećenoj ovom pitanju! Predsjednik Donald J. Trump", poručio je američki predsjednik.

Oglasio se Iran

Iran tvrdi da je Trump odustao od napada na iranska energetska postrojenja nakon "čvrstog upozorenja" iz Teherana, prenose iranski mediji.

Iste je tvrdnje iznijelo i iransko veleposlanstvo u Kabulu, koje je na društvenim mrežama objavilo da se Trump povukao nakon iranskih prijetnji da će "gađati energetsku infrastrukturu cijele regije".

Iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na iranski izvor, tvrdi da nije bilo izravne komunikacije sa SAD-om, niti preko posrednika, nakon što je Trump rekao da su s Iranom vođeni "vrlo dobri" razgovori.