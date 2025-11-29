Muškarac priznao stravično ubojstvo austrijske influencerice: Zadavio ju je, stavio u kovčeg i zakopao

Nakon što je Slovenija Austriji izručila glavnog osumnjičenog u slučaju nestanka mlade Austrijanke Stefanie P., 31-godišnji slovenski državljanin nakon višesatnog ispitivanja prekinuo je šutnju i priznao da je ubio svoju bivšu djevojku.

Policiji je rekao gdje trebaju ju može pronaći te ih tako odveo do tijela u šumi u okolici Majšperka. Austrijski mediji javljaju da ju je zadavio, zatim stavio u kovčeg i zakopao.

Slovenska policija danas je pronašla tijelo 31-godišnje Stefanie P., koja je bila nestala u nedjelju. Počinitelj je priznao je ubojstvo, a više informacija bit će objavljeno u nedjelju u 10 sati na konferenciji za novinare, na kojoj će sudjelovati i austrijski i slovenski policajci, kao i predstavnik državnog odvjetništva u Grazu.

"Kriminalisti mariborske policije već su obavili očevid mjesta kaznenog djela, na kojem su bili prisutni dežurni istražni sudac i dežurni državni tužitelj", rekli su iz slovenske policije.

Slovenska policija u potrazi za tijelom Stefanie P. - 1 Foto: PU Maribor

Glavni osumnjičenik u slučaju nestanka austrijske influencerice Stefanie P. njezin je bivši partner, 31-godišnji Slovenac s prebivalištem u Austriji. U ponedjeljak ga je u Šentilju uhitila slovenska policija i izručila Austriji. Tijekom pritvora u Sloveniji osumnjičenik nije komunicirao s istražiteljima, izvijestila su 24ur.

Austrijski kriminalisti su nakon višesatnog ispitivanja ipak od njega dobili informacije. Prekinuo je šutnju i počeo surađivati, a zatim se navodno slomio i priznao zločin. Kako piše Krone.at, svoju je bivšu djevojku zadavio, njezino tijelo stavio u kovčeg i zakopao, a motiv još nije poznat.

Stefanie P. Foto: Facebook/Österreich findet euch

Žrtva je posljednji put viđena u nedjelju rano ujutro, kada se vratila kući s zabave. Prijatelju je poslala poruku da je sigurno stigla, a nakon toga joj gubi svaki trag. U ranim nedjeljnim popodnevnim satima trebala je biti na fotografiranju u središtu Graza, ali se ondje nije pojavila.

Slovenska policija u potrazi za tijelom Stefanie P. - 2 Foto: PU Maribor

Već na početku istrage policija je primijetila je da bi njezin nestanak mogao biti povezan s bivšim dečkom. Prema neslužbenim informacijama medija, muškarac je posljednjih dana više puta prelazio austrijsko-slovensku granicu svojim osobnim vozilom, što je izazvalo dodatnu sumnju.

Istraga je dobila preokret u ponedjeljak navečer, kada je slovenska policija primila dojavu da je na parkiralištu kod kockarnice u Šentilju, odmah uz granicu, izgorio automobil za koji se pokazalo da pripada osumnjičenom. Po dolasku na teren su u blizini pronašli i 31-godišnjaka koji nije imao uvjerljivo objašnjenje za požar ni za prelaske granice. Odmah je uhićen te do daljnjeg ostaje u pritvoru.