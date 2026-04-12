FOTO Dramatičan rast izlaznosti na izborima, stigle prve reakcije Magyara i Orbana: "Ne podcjenjujem nikoga"

Mađari u velikom broju izlaze na birališta na izborima koji bi mogli srušiti dugogodišnjeg premijera Viktora Orbána i imati velike posljedice za ostatak Europe, SAD i Rusiju.

Većina anketa daje prednost Péteru Magyáru, koji je nakon razlaza s vladajućim Fideszom osnovao stranku Tisza.

Nakon glasanja u Budimpešti rekao je da će, pobijedi li, ojačati položaj Mađarske u Europskoj uniji i NATO-u te krenuti u obračun s korupcijom.

Otkrio je da su putem stranačke internetske stranice dosad zaprimili oko 60 prijava o izbornim nepravilnostima. Pozvao je nadležna tijela da rade svoj posao sukladno zakletvi te da, ako bilo gdje naiđu na izbornu prijevaru, postupe sa svom strogošću zakona. "Ne preporučujem nikome da ide u zatvor umjesto Fideszove mafije", poručio je Magyar.

Orbán je nakon glasanja novinarima poručio: "Došao sam pobijediti", a na pitanje je li podcijenio svog suparnika odgovorio je: "Ne podcjenjujem nikoga". Poručio je da bi čestitao suparniku u slučaju pobjede, rekavši da se "uvijek pridržava civilizacijskih standarda".

Novinari su Orbána, koji je na čelu stranke Fidesz već dvadeset i tri godine, upitali koliki bi poraz morao pretrpjeti da bi podnio ostavku. "Veliki", odgovorio je kratko.

Glasanje traje do 19 sati, a rezultati će početi pristizati tijekom večeri.

Velika izlaznost

Nakon tri sata glasalo je 16,89 posto birača, što je dramatičan rast od šest postotnih bodova u odnosu na prije četiri godine i pokazatelj da su birači ovaj put puno mobiliziraniji.

Prema jutrošnjim podacima, najveći odaziv zabilježen je u 4. izbornoj jedinici županije Csongrád-Csanád, gdje je na birališta izašlo 20,44 posto upisanih birača. U istoj izbornoj jedinici prije četiri godine izlaznost je u ovo vrijeme iznosila 13,29 posto.

Veća izlaznost i dalje se bilježi u izbornim jedinicama u kojima je stranka Tisza ostvarila bolji rezultat na izborima za Europski parlament 2024. godine, objavila je analitička platforma Választási Földrajz na svojoj Facebook stranici. Prema njihovoj objavi, izlaznost je više porasla u oporbenim izbornim jedinicama, no ističu da je razlika među kategorijama vrlo mala.

Obećanja uoči izbora

Magyar je obećao brzo ukidanje Orbánovih protueuropskih politika.

Orbán je uoči izbora dodatno podigao tenzije tvrdeći da oporba "neće prezati ni pred čim kako bi preuzela vlast", na što je Magyar odgovorio pozivom biračima da ne popuste pred "pritiscima i ucjenama Fidesza".

Nakon 16 godina Orbánove vladavine Mađarskom, koju je Europski parlament nazvao "hibridnim režimom izborne autokracije", Magyar i njegova stranka Tisza obećavaju "promjenu režima", resetiranje odnosa s Europskom unijom i prekid bliskih odnosa s Rusijom.

Na završni skup u drugom najvećem gradu Debrecinu privukao je znatno više ljudi nego Orbán u Budimpešti, piše BBC.

No Orbán i dalje uživa veliku naklonost američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je pozvao Mađare da "izađu i glasaju" za svog "pravog prijatelja, borca i POBJEDNIKA".

Obraćajući se pristašama u subotu navečer, čelnik Fidesza ustvrdio je da je pobjeda i dalje dostižna te se držao glavnih tema svoje kampanje, napadajući Bruxelles i Ukrajinu. "Ne damo svoju djecu, ne damo svoje oružje i ne damo svoj novac", rekao je.

Njegova poruka odjeknula je među okupljenima, koji su uzvikivali: "Nećemo to dopustiti".

Problemi za Orbana

Ipak, iako je dosad pobijedio četiri puta zaredom, čini se da bi mu peta uzastopna pobjeda mogla izmaknuti.

Gospodarstvo posrće, a pogodio ga je i niz skandala, uključujući otkrića da je ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó redovito razgovarao sa svojim ruskim kolegom prije i poslije samita Europske unije, što je i sam priznao.

Mađarska nije samo članica Europske unije nego i NATO-a, no Orbán je blokirao 90 milijardi eura pomoći Ukrajini, što je razljutilo europske partnere.

Tri najpouzdanija mađarska anketara sada govore o "velikoj prednosti" Magyarove stranke Tisza, kaže izborni stručnjak Róbert László iz budimpeštanskog think tanka Political Capital. Većina analitičara pretpostavljala je da će Fidesz smanjiti zaostatak kako se izbori budu približavali, ali on kaže da se to nije dogodilo.

Magyar je biračima poručio da im nije dovoljna samo apsolutna većina od 100 mjesta u parlamentu od 199 zastupnika, nego dvotrećinska većina kako bi poništili mnoge ustavne promjene kojima je Fidesz zadirao u neovisnost pravosuđa, vlasništvo nad medijima i mnoge druge sfere života. Mađarska je opetovano pri dnu indeksa percepcije korupcije Transparency Internationala među članicama Europske unije.

"Najizgledniji scenarij je da će Tisza imati uvjerljivu apsolutnu većinu, ali ne i dvotrećinsku. No ni dvotrećinska većina ne može se isključiti", kaže László.

Posljednjih dana protiv Fidesza su istupile osobe iz policije, vojske i poslovnog sektora, a László vjeruje da je to znak da se raspoloženje javnosti okrenulo protiv Orbána.

Ako Magyar želi pobijediti, Tisza će morati poraziti Fidesz u nekim važnim gradovima, među ostalim i u šestom najvećem mađarskom gradu Győru, blizu slovačke granice na sjeverozapadu zemlje.

