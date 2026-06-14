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Kasne, kvare se, prokišnjavaju, a znaju se i zapaliti. Poznati vlasnik se pravda: "Nisu mladi, ali su ispravni"

Piše Domagoj Mikić, Tea Johman Nitraj, DNEVNIK.hr, 14. lipnja 2026. @ 20:37 komentari
Kad vožnja autobusom postane lutrija
Kad vožnja autobusom postane lutrija Foto: DNEVNIK.hr
Ekipi rubrike Poziv Dnevnika Nove TV javili su se putnici ogorčeni stanjem javnog prijevoza na relaciji Sinj - Split. Kažu, svakodnevni odlazak na posao im više nalikuje igri živaca nego vožnji autobusom.
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