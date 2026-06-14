Kasne, kvare se, prokišnjavaju, a znaju se i zapaliti. Poznati vlasnik se pravda: "Nisu mladi, ali su ispravni"

Bez klime ljeti, bez grijanja zimi, s kišobranom kad pada kiša i dozom sreće kad se upali motor. Putnici na relaciji Sinj - Split tvrde da je svako putovanje prava lutrija. Autobusi se kvare, prokišnjavaju, a neki su završili i u plamenu. Nažalost, ta priča nije izoliran slučaj.

Putnici su zavapili prema ekipi rubrike Poziv. "Mi ovdje imamo velikih problema s javnim prijevozom. Autobusa skoro pa da i nema, a kada dođu, onda pošteno kasne. Ono što je najbizarnije jest da vi kada putujete morate imati sve priručne alate - od požarnog aparata do kišobrana. Još malo pa će bolje biti da Rerom idemo do Splita jer autobusima ne možemo nikako nigdje stići", poručili su.

Kad vožnja autobusom postane lutrija Foto: DNEVNIK.hr

Dim i plamen nisu jedine stvari kojima su putnici svjedočili u autobusu koji prometuje na relaciji Sinj - Split. "Sjedala su mokra, nemamo gdje sjesti. Kišobran smo razgrnuli. Je li to normalno?", pita se putnica Gordana.

Kad vožnja autobusom postane lutrija (Foto: DNEVNIK.hr)

Gordana Foto: DNEVNIK.hr

Na svoj način nezadovoljstvo autoprijevoznikom koji bi trebao prevoziti njegove građane pokazao je i gradonačelnik Sinja Miro Bulj. "Autobusi stariji od Mojsijeve šlape prevozili su našu djecu. Autobusi koji gore gotovo svaki tjedan, autobusi koji prokišnjavaju, u kojima djeca moraju sjediti s kišobranima, autobusi koji su neredoviti... Zamislite djevojčice iz srednje škole, od 13 ili 14 godina, koje bi u noćnim satima tamo trebale stopirati. Kako se roditelji osjećaju? Nitko ništa ne poduzima", rekao je.

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja Foto: DNEVNIK.hr

S obzirom na to da je najviše problema u međugradskom prijevozu, za gradonačelnika je loptica odgovornosti u tuđem dvorištu.

Kad vožnja autobusom postane lutrija Foto: DNEVNIK.hr

S elitnom prometnom jedinicom Kobre ekipa rubrike Poziv otišla je u nadzor međugradskih autobusa. Nije trebalo dugo čekati da počnu iskakati nepravilnosti - već prvi zaustavljeni autobus otvorio je ozbiljna pitanja o sigurnosti putnika.

Hrvatska broji više od 5800 velikih autobusa. Prosječna starost autobusnog voznog parka u najmanju ruku je zabrinjavajuća.

Postoji li rješenje?

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić o svemu je razgovarao s vlasnikom Prometa Makarska Matom Jujnovićem.

Mikić je upitao jesu li njihovi autobusi, kako tvrdi gradonačelnik Bulj, zaista stariji od Mojsijeve šlape, na što je Jujnović odgovorio da nisu mladi, ali su ispravni. "Autobusi su možda iz 2000. godine, 2005. do 2007. Svakih tri mjeseca idu na tehnički pregled. Iza tog pregleda stoji Centar za vozila Hrvatske, MUP i HAK. Bulj jednostavno laže", rekao je Jujnović.

Kad vožnja autobusom postane lutrija Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje o snimkama autobusa koji prokišnjavaju, sjedalima iz kojih vire dijelovi te slučajevima u kojima su se autobusi zapalili, Jujnović je odgovorio da se takve stvari mogu dogoditi, ali tvrdi da nijedan njihov autobus ne izlazi na cestu ako nije ispravan.

Mikić ga je pitao je li sjeo za stol s gradskom upravom u Sinju i gradonačelnikom Buljem. Jujnović je rekao da osobno nije, ali da jesu ljudi iz njegove uprave. "Oni su njemu ponudili da stavi sudskog vještaka i što god sudski vještak kaže da to vrijedi, da kupi firma. Ali on neće jer je to vruć krumpir", rekao je. Na pitanje za koliko bi prodao tvrtku, odgovorio je: "Koliko sudski vještak kaže".

Odbacio je i tvrdnje putnika da su autobusi neredoviti i da kasne. "Nije istina. Svaki moj autobus ide na minutu, točno na minutu. I to je uvijek tako. Ima 12 linija Split - Sinj, a isto tako pokrivamo čitavu Sinjsku krajinu. Znači, nije to istina", rekao je.

Kada ga je Mikić ponovno upitao o kašnjenjima, Jujnović je odgovorio da autobusi mogu kasniti zbog gužvi na cesti. "Normalno da će kasniti kad ide na relaciju Split - Sinj i kad je gužva. Pa kako bih ja prošao? Ja moram stati iza auta. Ne mogu ja letjeti, nije to avion", rekao je. Na primjedbu da zimi nema takvih gužvi, Jujnović je rekao da gužvi ima stalno.

Mate Jujnović, Promet Makarska Foto: DNEVNIK.hr

Mikić ga je potom pitao kako se onda dogodi da se autobus zapali ako je sve bilo u redu. "To se normalno dogodi. To je instalacija", rekao je Jujnović. Na opasku reportera da je riječ o autobusima koji prevoze ljude, Jujnović je rekao da se autobusi pale i drugdje.

Na pitanje što poručuje mještanima koji su nezadovoljni uslugom koju plaćaju, odgovorio je da mogu odabrati drugog prijevoznika.

"Ja s Buljem neću razgovarati, ali on može razgovarati s mojim direktorom, koji će sve učiniti da se to proda ako budu to željeli", zaključio je Jujnović.

Više detalja pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.

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