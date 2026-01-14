Završen sastanak u Washingtonu! Oglasili se Danci: "Drugačije vidimo stvari. Situacija je vrlo emocionalna"

Održan je sastanak u Washingtonu, u zgradi Eisenhower između američke, danske i grenlandske delegacije u srijedu.

Sastanku su nazočili američki potpredsjednik JD Vance, šef diplomacije Marco Rubio te predstavnici danske i grenlandske delegacije, koje predvode danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen i njegova grenlandska kolegica Vivian Motzfeld.

Lars Løkke Rasmussen, Vivian Motzfeld, Marco Rubio, JD Vance Foto: Afp

Trajao je oko 50 minuta.

Sastanak kojeg analitičari nazivaju "najvažnijim u modernoj povijesti Grenlanda" stiže nakon Donald Trumpovih opetovanih i otvorenih prijetnji da će Sjedinjene Američke Države zauzeti Grenland, te oštrih odgovora iz Danske kako taj otok nije i nikad neće biti na prodaju.

JD Vance, Marco Rubio Foto: Afp

Nakon sastanka je najavljena konferencija za novinare u danskom veleposlanstvu.

Lars Løkke Rasmussen na početku je na engleskom poručio da je Danska spremna učiniti više te da će biti otvorena za američke upite. "SAD uvijek može zatražiti povećanje svoje prisutnosti na Grenlandu i stoga želimo čuti ima li SAD dodatnih zahtjeva", rekao je.

"Došli smo ovdje nakon nekoliko značajnih izjava. Cilj je bio pronaći rješenja za suradnju", poručio je.

Løkke je poručio da su vodili izravne i konstruktivne razgovore te da "drugačije vide situaciju". Na sastanku su se, dodaje, raspravljale ideje koje ne bi poštovale integritet Danske.

"Razgovori su bili usmjereni na to kako osigurati dugoročnu sigurnost Grenlanda, a u tom pogledu naši se stavovi i dalje razlikuju. Moram reći da je predsjednik jasno iznio svoje stajalište, a mi imamo drugačiju poziciju", dodao je.

Motzfeldt je poručila da je tijekom sastanka među sudionicima vladalo poštovanje. "Sada možemo ponovno početi razgovarati i sastajati se da bismo sučelili različita stajališta".

Løkke se potom osvrnuo na Trumpove izjave o Grenlandu.

"Znam kakav je Trumpov pristup, poznajem ga već neko vrijeme. Dijelimo njegovu zabrinutost vezanu za Grenland do određene mjere. Postoji i određena istina u tome što govori. Ali nismo došli do zaključka u kojem bi SAD odustao od svojih ambicija za Grenland. SAD je prije imao 17 vojnih baza na Grenlandu, sada imaju jednu. To je njihova odluka. Sastanak je trebao sniziti tenzije", poručio je te nadodao je su SAD i Danska dogovorili osnivanje radne skupine koja će se sastati za nekoliko tjedana.

"Prema našem mišljenju, skupina bi se trebala usredotočiti na to kako odgovoriti na američke sigurnosne zabrinutosti, a istodobno poštovati crvene linije Kraljevine Danske", rekao je.

U osnovi, razgovori su se odnosili na sigurnost, nadodao je.

"Mislim da je sastanak održan na respektabilan način i da smo jasno pokazali gdje su naše granice", izjavila je Vivian Motzfeldt.

Løkke Rasmussen je također rekao da je situacija "vrlo emocionalna".

"Na sebe gledamo kao na najbliže saveznike Sjedinjenih Američkih Država. Dobro znam da budućnost nije nužno vezana uz prošlost, ali mislim da je važno imati prošlost na umu. Spremni smo ispuniti svoja obećanja i, iako se naš pogled na trenutačnu situaciju oko Grenlanda razlikuje od javnih izjava u SAD-u, dugoročno dijelimo iste zabrinutosti i želimo blisko surađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama", zaključio je Løkke.