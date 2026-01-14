Uoči sastanka s Danskom i Grenlandom Trump podebljao zahtjeve: "Sve manje od američke kontrole je neprihvatljivo"

Američki predsjednik Donald Trump pojačao je svoju retoriku o preuzimanju kontrole nad Grenlandom, inzistirajući da SAD-u "treba Grenland radi nacionalne sigurnosti", a spomenuo je i da je to ključan dio slagalice budućeg obrambenog štita iznad SAD-a kojeg je nazvao "Zlatna kupola".

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je ustvrdio kako bi "NATO trebao biti predvodnik puta da to dobijemo“ i "ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina hoće, a to se neće dogoditi!"

"Vojno, bez goleme moći Sjedinjenih Država, koju sam većinom izgradio tijekom svog prvog mandata, a sada je podižem na novu i još višu razinu, NATO ne bi bio učinkovita sila ili odvraćanje - ni blizu! Oni to znaju, a i ja."

"NATO postaje daleko moćniji i učinkovitiji s Grenlandom u rukama Sjedinjenih Država. Sve manje od toga je neprihvatljivo", rekao je.

Njegovi će komentari vjerojatno razljutiti danske i grenlandske čelnike samo nekoliko sati prije njihovih važnih razgovora s potpredsjednikom J. D. Vanceom i američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom u Bijeloj kući.