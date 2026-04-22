"Rekli su im da će prije kući ako uzimaju taj lijek": Inspekcija zaustavila kliničko ispitivanje u psihijatrijskoj bolnici

Kliničko ispitivanje u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Kovinu u Srbiji obustavljeno je nakon inspekcijskog nadzora.

Nadzor je pokrenut na temelju prijave otpuštenog medicinskog tehničara.

Iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Kovinu tvrde da sve rade u skladu sa zakonom i propisima. Međutim, odluka o zaustavljanju kliničkog ispitivanja, kao i zabrana pojedinim članovima studijskog tima da sudjeluju u daljnjem radu, upućuju na moguće nepravilnosti, piše N1 Srbija.

Bivši medicinski tehničar Predrag Alavanja prije više od dva tjedna za N1 je opisao što se, prema njegovim tvrdnjama, događalo unutar bolnice.

Kako kaže, odbio je sudjelovati u, po njegovu mišljenju, nezakonitom davanju lijeka pacijentima u sklopu studijskog programa te je slučaj prijavio inspekciji. Nakon toga reagirala je Agencija za lijekove i medicinska sredstva, koja je utvrdila nepravilnosti.

"Nakon provedene zajedničke izvanredne kontrole, Agencija je o utvrđenom stanju bez odlaganja obavijestila Ministarstvo zdravstva i Etički odbor Srbije radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Na temelju nalaza Agencije, nadležna inspekcija Ministarstva zdravstva izdala je nalog o zaustavljanju predmetnog kliničkog ispitivanja", navodi se u priopćenju.

Koji su lijek pacijenti primali, nije navedeno.

"Lijekovi su u ustanovu dolazili u originalnim pakiranjima, ali su na odjel gerontopsihijatrije stizali u bočicama za urin, oštećenima, bez jasne oznake, pa nismo imali uvid o kojem je lijeku riječ", rekao je Alavanja za N1.

Iz uprave bolnice nisu odgovorili na pitanje o kojem se lijeku radi ni zašto je studijski program obustavljen. Ponovili su tek da se sve provodi u skladu s propisima.

"Povodom neutemeljenih tvrdnji o kršenju protokola kliničkih studija, naglašavamo da SBPB 'Kovin' kliničke studije provodi u skladu s važećim propisima Republike Srbije i međunarodnim standardima. Pacijenti sudjeluju isključivo uz potpisani informirani pristanak, uz pravo na povjerljivost podataka i mogućnost prekida sudjelovanja u svakom trenutku", naveli su iz bolnice.

Alavanja tvrdi da pacijenti nisu znali što primaju.

"Kada sam ih pitao znaju li što dobivaju i zašto, govorili su da ne znaju, da im je rečeno kako će prije otići kući ako uzimaju taj lijek. Osobe žele što prije napustiti bolnicu i spremne su na sve, pa smatram da su bili izmanipulirani", rekao je.

Odvjetnica za zaštitu prava pacijenata Marina Mijatović istaknula je da nalaz Agencije ukazuje na to da procedure nisu poštovane. "Pacijenti često nisu dovoljno informirani o svojim pravima, nemaju vremena proučiti dokumente koje potpisuju i ne znaju kome se obratiti ako imaju prigovor. U takvim situacijama postaju posebno ranjivi", upozorila je.

Na temelju nalaza inspekcije, Etički odbor odlučio je zabraniti pojedinim istraživačima daljnje sudjelovanje u kliničkim studijama. "To potvrđuje ono na što sam upozoravao, da se nije radilo prema propisima", rekao je Alavanja.