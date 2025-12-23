Objavljeni novi dokumenti o Epsteinu, a onda se dogodilo nešto neočekivano

Američko Ministarstvo pravosuđa u ponedjeljak je objavilo dodatne dokumente iz svojih dosjea o osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Nakon što je Kongres naredio objavljivanje svih Epsteinovih dosjea do petka, Ministarstvo pravosuđa u petak je objavilo tisuće dokumenata koji uključuju istražne materijale i fotografije koje su snimili Epstein i njegovi prijatelji. No, ministarstvo je reklo da nije u mogućnosti u potpunosti objaviti sve dosjee do roka zbog procesa provjere potrebnog za zaštitu Epsteinovih žrtava.

Skupina navodnih Epsteinovih žrtava u ponedjeljak je optužila Ministarstvo pravosuđa za propuste, uključujući kršenje zakona, objavljivanjem onoga što su nazvali "djelićem dosjea", koji su bili "prepuni abnormalnih i ekstremnih redakcija bez objašnjenja", dok su "brojni identiteti žrtava ostali neredigirani, uzrokujući stvarnu i neposrednu štetu", piše ABC News.

🚨 REVEALED: In Data Set 8 of the Epstein files release, which was briefly posted on the Justice Department's website today, there is a letter alleging to be sent from Jeffrey Epstein to convicted sex offender Larry Nassar.



Što je u dokumentima?

Dokumenti pokazuju da je 2021. godine u Mar-a-Lago poslan sudski poziv za evidenciju koja se odnosi na vladin slučaj protiv Ghislaine Maxwell, Epsteinove suučesnice u trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. U bilješkama otkriva koliko je puta Trump letio Epsteinovim avionom, uključujući jedan let u kojem su bili samo Trump, Epstein i 20-godišnjakinja.

Novoobjavljeni dokumenti također uključuju nekoliko dojava koje je FBI prikupio o Trumpovoj povezanosti s Epsteinom i zabavama u njihovim objektima početkom 2000-ih.

Dokumenti su bili dostupni nekoliko sati u ponedjeljak poslijepodne i navečer na web-stranici Ministarstva pravosuđa, ali čini se da su uklonjeni oko 20 sati. Washington Post preuzeo je cijeli set datoteka dok su bile dostupne.

Dosjei uključuju prepisku među zatvorskim službenicima o Epsteinovim psihološkim procjenama, s raspravama o njegovu smještaju u posebne stambene jedinice otprilike dva tjedna prije nego što je umro.

"Imamo potkrepljujuće memorandume od policajaca koji su odgovorili na to pitanje i koji su naveli da su vidjeli zatvorenika Epsteina s improviziranom omčom oko vrata", navodi se u jednom od e-mailova.

Samoubojstvo pedofila

Epstein, bogati financijer i osuđeni seksualni prijestupnik, ubio se u zatvoru u New Yorku 2019. godine.

Zakon o transparentnosti Epsteina, koji je prošli mjesec usvojio Kongres, a potpisao predsjednik Donald Trump nakon negativne reakcije koju je administracija dobila od pristaša MAGA-e koji su tražili objavljivanje materijala, sadrži izuzeća za zaštitu identiteta žrtava, kao i izuzeća za zapise koji bi "ugrozili aktivnu saveznu istragu ili tekući kazneni progon, pod uvjetom da je takvo uskraćivanje usko usmjereno i privremeno".

