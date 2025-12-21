Obavijesti Foto Video Pretražite
"Nema veze s Trumpom"

Ministarstvo pravosuđa otkrilo zašto je uklonjen dio Epsteinovih fotografija: "Ponovno će biti dostupne čim..."

Piše Hina, 21. prosinca 2025. @ 22:14
Fotografije iz dosjea o Epsteinu
Fotografije iz dosjea o Epsteinu Foto: Afp
Američko ministarstvo pravosuđa u petak je, nakon velikog pritiska javnosti, na svojoj internetskoj stranici objavilo četiri skupa podataka s tisućama datoteka o Epsteinu jer je rok za to istjecao.
  Požar zrakoplova, screenshot
    ZAPALIO SE

    Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
  Policija, ilustracija
    Policija na terenu

    Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
  Laboratorij
    Legionela u vodi

    Službeno potvrđen i treći slučaj opasne bakterije u Zagrebu
Kupovina božićnih darova
Božićno darivanje
Trgovine pune kao šipak, traže se zadnji darovi: "Za prijatelje je budžet ovoliki, nemojte im reći!"
Ova dva grada ponovno su među najzagađenijim, stručnjaci pozivaju na oprez: "Onečišćenje zraka može utjecati na sve organske sustave..."
loše brojke
Ova dva grada ponovno su među najzagađenijima, stručnjaci upozoravaju: "To može utjecati na sve organske sustave"
Ministarstvo pravosuđa otkrilo zašto je uklonjen dio Epsteinovih fotografija
"Nema veze s Trumpom"
Ministarstvo pravosuđa otkrilo zašto je uklonjen dio Epsteinovih fotografija: "Ponovno će biti dostupne čim..."
Izgorio kat obiteljske kuće na Viru
Drama na našem otoku
FOTO Po povratku kući dočekali ih strašni prizori: Potpuno izgorio cijeli kat, a ova greška mogući je uzrok
Napravljen prvi korak prema gradnji nuklearne elektrane u Hrvatskoj, stručnjak: "Ono što se najviše razmatra su..."
tri opcije
Napravljen prvi korak prema gradnji nuklearne elektrane u Hrvatskoj, stručnjak tvrdi: "Ono što se najviše razmatra je..."
JESTE LI ZNALI? Ovi faktori odlučuju hoće li klimatski šok ostaviti trajne posljedice
Mala škola prognoze
Jeste li znali? Ovi faktori odlučuju hoće li klimatski šok ostaviti trajne posljedice
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
ZAPALIO SE
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
Policija na terenu
Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
Otkriven treći slučaj legionele u Zagrebu
Legionela u vodi
Službeno potvrđen i treći slučaj opasne bakterije u Zagrebu
Vremenska prognoza: Stabilna nedjelja, ali pred Božić stiže promjena
Vremenska prognoza
Gdje se na Badnjak očekuje snijeg, a gdje olujno jugo? Meteorolog donosi detalje
Muškarac ispao iz košare žičare na Durmitoru i poginuo
Tragedija u susjedstvu
Kraj drame na popularnom skijalištu: Muškarac ispao iz žičare i poginuo, troje turista satima čekalo spas
Utvrđen uzrok velikog požara na OPG-u u Ivanom Selu
Velika šteta
Mnogi rade istu grešku: Policija otkrila uzrok velikog požara OPG-a u Ivanovom Selu
vijesti
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
ZAPALIO SE
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
Policija na terenu
Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
Otkriven treći slučaj legionele u Zagrebu
Legionela u vodi
Službeno potvrđen i treći slučaj opasne bakterije u Zagrebu
show
Bloom Tatarinov se pridružio TikTok trendu
kakav šarmer
Samo dvije riječi bile su dovoljne za još jedan preslatki trenutak Majinog Blooma
Zdravko Vukelić intervju uoči finala showa Supertalent
''ovo je velika stvar!''
Saznajte što nam to Braco iz Kumova sprema u Supertalent finalu: ''Atmosfera će bit kao na utakmici!''
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
kuharica nina
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
zdravlje
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
zabava
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Preslatko!
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Kakav šok!
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
5 godina usamljenosti
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
sport
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
šakom o stol
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovom potezu
Bravo!
VIDEO Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovu potezu
VIDEO Atletico Madrid bez problema pomeo Gironu: Livaković sve gledao s klupe
Pogledajte golove
VIDEO Novo poniženje Girone: Livaković rekao zbogom klupi Katalonaca
tv
MasterChef: ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
INTENZIVNO!
ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
Supertalent: Saznaj kako glasati za svog favorita! Sve na jednom mjestu!
VIŠE DETALJA!
Saznaj kako glasati za svog favorita! Sve na jednom mjestu!
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
OBAVIJEST
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
putovanja
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Focaccina
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima stigli i u Zagreb
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
Nije im lako
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Ovo je 50 najvrjednijih momčadi u 2025. – samo šest ih dolazi iz Europe
Rekordna godina
Ovo je 50 najvrjednijih momčadi u 2025. – samo šest ih dolazi iz Europe
lifestyle
Ulična moda Zagreb u minici i efektnim čizmama
Žena sa stilom
Crnka iz Zagreba u potpuno crnoj kombinaciji koja je tip-top, no čizme su glavni adut
Kolači koji mogu stajati
Suhi, sitni, prefini
Planirate peći kolače za vikend? Ovi kolači mogu stajati sve do Božića, imamo 20 recepata
Gležnjače i čizme od brušene kože iz trgovina
Traženi modeli
15 gležnjača i čizama od brušene kože u kojima uvijek izgledate elegantno
sve
Ulična moda Zagreb u minici i efektnim čizmama
Žena sa stilom
Crnka iz Zagreba u potpuno crnoj kombinaciji koja je tip-top, no čizme su glavni adut
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
šakom o stol
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovom potezu
Bravo!
VIDEO Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovu potezu
 
