Žrtva pedofila na orgijama s princem: "Mislila sam da ću umrijeti. Gušili su me, tukli, krvarila sam"

Šest mjeseci nakon smrti Virginije Giuffre (41), koja je optužila osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina i britanskog princa Andrewa da su je seksualno iskorištavali dok je bila maloljetnica, objavljena je njezina autobiografija u kojoj detaljno opisuje spolne odnose s princem.

Princ se, podsjetimo, prošlog tjedna odrekao svih svojih titula zbog povezanosti s Epsteinom, ali i kineskom špijunkom. No, odbacio je sve optužbe koje je Giuffre iznosila još za života, a 2022. financijski su se nagodili.

U knjizi Nobody’s Girl ("Ničija djevojka") Giuffre piše da je tri puta morala imati seksualne odnose s princem Andrewom.

Ona je u travnju ove godine počinila samoubojstvo, a izrazila je želju da njezini memoari budu objavljeni i u tom slučaju.

"Vjerovala sam da ću umrijeti kao seksualna robinja"

U nastavku su ključne tvrdnje koje Giuffre iznosi u memoarima, piše Sky News.

Na početku piše o svojoj borbi da pobjegne iz ralja Epsteina i njegove partnerice Ghislaine Maxwell.

"U godinama koje sam provela s njima morala sam spavati s desecima bogatih i moćnih ljudi. Prosljeđivali su me od jednog do drugog. Redovito su me ponižavali, a u nekim slučajevima gušili, tukli, krvarila sam… Vjerovala sam da ću umrijeti kao seksualna robinja."

Epstein je počinio samoubojstvo 2019. godine u zatvoru dok je čekao suđenje za trgovinu seksualnim robljem. Maxwell je osuđena na 20 godina zatvora zbog vrbovanja mladih djevojaka za Epsteina.

Giuffre je napisala da joj je, na dan kada je navodno upoznala Andrewa 2001. godine, Maxwell rekla: "Baš kao Pepeljuga, upoznat ćeš zgodnog princa."

Dodala je da je, kada je srela Andrewa, točno pogodio da ima 17 godina i rekao joj: "Moje su kćeri samo malo mlađe od tebe." On je tada imao 41 godinu.

Giuffre opisuje odlazak u noćni klub s Andrewom: "Nije baš bio dobar plesač i sjećam se da se silno znojio."

Kada su se vratili kući, Giuffre kaže da mu je pripremila kupku prije nego što su spavali: "Činilo se da mu se žuri da imamo seksualni odnos. Kad je završio, zahvalio mi je svojim odsječenim britanskim naglaskom. U mom sjećanju, sve je trajalo manje od pola sata."

Giuffre dodaje: "Sljedećeg jutra Maxwell mi je rekla: 'Dobro si se snašla. Princ se zabavio.'"

Giuffre je za princa rekla da je bio ljubazan, ali umišljen: "Kao da je vjerovao da je seks sa mnom njegovo pravo po rođenju."

Napisala je i da joj je Epstein platio 15.000 dolara za usluživanje muškarca kojeg su tabloidi nazivali "Razuzdani Andy".

Orgije na privatnom otoku

U knjizi su opisana još dva seksualna susreta s princem, uključujući jedan u New Yorku mjesec dana kasnije i drugi na Epsteinovu privatnom otoku kada je imala oko 18 godina. Taj posljednji opisuje kao orgije na kojima je bilo otprilike još osam djevojaka koje su izgledale mlađe od 18 godina i koje nisu baš govorile engleski.

Giuffre se željela fotografirati s Andrewom kada su se upoznali i tako je nastala poznata fotografija na kojoj joj princ drži ruku oko struka. On je pak tvrdio da je slika fotomontaža.

Princ Andrew i Virginia Giuffre Foto: Afp

Prisjećajući se trenutka 2011. kada je odlučila javno progovoriti o princu Andrewu, Giuffre je napisala da ju je potaknula fotografija Epsteina i Andrewa kako se šeću Central Parkom 2010., dvije godine nakon što je Epstein odslužio kaznu zbog vrbovanja maloljetnica na Floridi.

"Činilo se da činjenica što je seksualni prijestupnik nije nimalo narušila Epsteinov društveni status. Kombinacija te fotografije iz Central Parka i detalja s te glamurozne zabave gurnula me je preko ruba. Rekla sam Churcher da ću progovoriti javno", napisala je Giuffre.

Novinarka Sharon Churcher, tvrdi se u knjizi, bila je u kontaktu s Giuffre od 2011. godine. Njezin prvi članak, temeljen na razgovorima s Giuffre, objavljen je u "Mail on Sunday" u veljači te godine.

U veljači 2022. objavljeno je da je Andrew isplatio milijune Giuffre kako bi se nagodio u građanskom postupku za seksualni napad iako je tvrdio da je nikada nije upoznao.

Govoreći o nagodbi, Giuffre je tvrdila da je tim koji je radio za princa išao toliko daleko da je pokušao angažirati internetske trolove da je maltretiraju.