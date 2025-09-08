Novi podaci otkrili šokantne razmjere požara u Europi: Najviše stradala Španjolska, poznato kako stoji Hrvatska i po čemu prednjači

Kako se ljeto bliži kraju, podaci EU-a otkrili su zapanjujuće razmjere požara diljem kontinenta u 2025. godini.

Ove godine požari u EU-u spalili su površinu gotovo polovice veličine Sicilije, prema najnovijim podacima Copernicusova Europskog informacijskog sustava o šumskim požarima.

Do sada je u 2025. godini izgorjelo oko 986.000 hektara, više nego trostruko u odnosu na 227.627 hektara iz prethodne godine, uz gotovo 2000 evidentiranih požara.

Od kraja veljače prosječan mjesečni broj požara bio je najveći otkad se vodi evidencija.

Španjolska je pretrpjela najveću štetu, s više od 380.000 hektara spaljenih površina, što je otprilike 1.5 puta više od veličine Luksemburga.

Portugal se nalazi na drug s oko 263.000 hektara uništenih požarom – oko osam puta više od veličine Malte.

U Hrvatskoj je od 1. siječnja do sada izgorjelo ukupno 3335 hektara.

Vatrogasne snage

Diljem EU-a je na dužnosti gotovo 400.000 vatrogasaca, izvještava Eurostat.

Njemačka ima najveće snage (66.000), a slijede Francuska (52.000), Poljska (49.000) i Italija (43.500).

Ipak, u odnosu na veličinu tržišta rada, najviše vatrogasaca ima Hrvatska (0,45 posto), dok je Grčka na drugom mjestu (0,41 posto).

Na dnu ljestvice nalazi se Nizozemska s 0,08 posto.

Najveći proračun

Kad je riječ o izdvajanjima, prednjači Rumunjska. Njezina vlada izdvaja gotovo 1 posto državnog proračuna za zaštitu od požara, a slijede je Estonija i Grčka sa 0,7 posto.

Hrvatska izdvaja 0.4 posto državnog proračuna za zaštitu od požara.

Zemlje s najmanjim izdvajanjima su Danska (0,1 posto), Malta (0,2 posto), te Portugal i Austrija (obje 0,3 posto).