Novi oštar udarac za Rusiju! Kineske naftne kompanije obustavile kupnju ruske nafte

Kineske državne naftne kompanije obustavile su kupnju ruske nafte putem mora nakon što je SAD uveo sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, dvjema najvećim naftnim tvrtkama u Moskvi.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se rafinerije u Indiji, najvećem kupcu ruske nafte koja se prevozi morem, spremaju naglo smanjiti uvoz sirove nafte iz Moskve kako bi poštovale američke sankcije uvedene zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Oštar pad potražnje za ruskom naftom od strane dvaju najvećih kupaca stvorit će pritisak na prihode Moskve od nafte te će natjerati najveće svjetske uvoznike da potraže alternativne izvore opskrbe, što će dodatno povisiti globalne cijene.

Kineske državne naftne kompanije PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil privremeno će se suzdržati od trgovine ruskom naftom koja se doprema morem zbog zabrinutosti oko sankcija, rekli su izvori ekskluzivno za Reuters.

Rosneft i Lukoil većinu svoje nafte Kini prodaju preko posrednika, umjesto da izravno posluju s kupcima, navode trgovci.

Očekuje se da će se Indija i Kina okrenuti drugim izvorima opskrbe, što će povećati cijene nafte iz nesankcioniranih zemalja Bliskog istoka, Afrike i Latinske Amerike, rekli su trgovci.