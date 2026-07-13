Novi detalji pljačke stoljeća u Louvreu: "Dobili smo jasan zadatak, a njegovo ime bojimo se otkriti jer..."

Dvojica muškaraca osumnjičenih za krađu krunskih dragulja iz pariškog muzeja Louvre otkrili su istražiteljima niz zanimljivih detalja, ali onaj ključan i dalje skrivaju.

Pljačka se dogodila u listopadu prošle godine, kada su četvorica razbojnika u svega nekoliko minuta iz Galerije d'Apollon odnijela osam komada povijesnog nakita procijenjenih na 88 milijuna eura.

Prema francuskim medijima, cijela je akcija trajala manje od sedam minuta, a pljačkaši su se u galeriji zadržali tek tri minute i 58 sekundi.

Nakon provale ravnateljica Louvrea Laurence des Cars priznala je da je sigurnosni sustav imao ozbiljne propuste, uključujući nedovoljnu pokrivenost vanjskih zidova sigurnosnim kamerama, što je razbojnicima znatno olakšalo bijeg. Na istrazi je tada radilo više od 100 istražitelja.

Louvre Foto: AP Photo/Emma Da Silva via Guliver

"To što smo napravili nije u redu, vrlo je ozbiljno"

Pljačka stoljeća, kako je nazivaju, rezultirala je ostavkom ravnateljice, a pojedini mediji objavili su sada transkripte ispitivanja osumnjičenika, identificiranih kao Abdoulaye N. i Ghelamallah A., pred istražnim sucima.

Njihovi iskazi pružaju detaljan uvid u provalu koja je odjeknula diljem svijeta, a tvrde da su provalili u Galeriju d'Apollon po nalogu klijenta čiji identitet odbijaju otkriti iz straha za sigurnost svojih obitelji.

Dvojac je iz vitrina uzeo osam komada nakita, uključujući tijare, broš, ogrlice i naušnice. No, tijekom bijega ispustili su krunu s draguljima koju je u 19. stoljeću nosila carica Eugénie, supruga Napoleona III.

"Da, ja sam, ispala mi je iz torbe", navodno je priznao Abdoulaye N. sucima dok su mu pokazivali fotografiju teško oštećene krune. "To što smo napravili nije u redu, vrlo je ozbiljno", dodao je

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Prema njegovim riječima, nakon pljačke predali preostali su plijen predali navodnom organizatoru, koji nije bio zadovoljan ishodom. "Mislio je da smo mogli uzeti više", rekao je istražiteljima, piše The Guardian.

Kruna koja je ispala pljačkašima Louvrea Foto: Thomas Clot/Louvre

Priprema za pljačku

Obojica osumnjičenih muškaraca izjavila su da su angažirana samo dva ili tri dana prije provale. Kako bi se pripremili, prikazan im je video snimljen unutar galerije s napoleonskim nakitom. Abdoulaye N. je rekao da su dobili jasan zadatak: "Razbiti stakla i izvaditi nakit iz vitrina."

Abdoulaye N., bivša manja zvijezda društvenih mreža sa strašću prema motociklima, rekao je da je bio u teškoj financijskoj situaciji, a za njegovu ulogu u provali obećano mu je između 15.000 i 20.000 eura, a možda i više, ovisno o zaradi. Tvrdi da je motiv naručitelja bio isključivo financijski i da je planirao preprodati ukradene dragulje.

Dok je on istražiteljima priznao kao je znao da ćer opljačkati Louvre, Ghelamallah A. je tvrdio da nije znao o kojoj se meti radi. Njemu je, kako je rekao, pljačka isprva predstavljena kao provala u neku parišku draguljarsku radionicu, a ne u najposjećeniji muzej na svijetu. "Nikada ne bih tamo kročio da sam znao", rekao je i dodao da je pristao na naknadu između 20.000 i 25.000 eura.

Louvre Foto: Getty Images

"Znali smo da moramo otići za najviše tri minute"

Dvojac se navodno službenim dizalom popeo na balkon prvog kata, razbio prozor Galerije d'Apollon i ušao u muzej gdje su počeli rezati stakla na dvjema vitrinama. "Kad smo ušli, nikoga nije bilo, bilo je mračno, gorjela su samo svjetla u vitrinama", izjavio je Abdoulaye N.

"U daljini sam vidio zaštitare kako se kreću, iza nekih vrata." Rekao je da su bili svjesni da imaju vrlo malo vremena: "Morali smo uzeti što više nakita. Znali smo da moramo otići za najviše tri minute jer će nas inače otkriti. Meni se činilo da sve to predugo traje."

Strah i šutnja

I Abdoulaye N. i Ghelamallah A. tvrde da ne znaju što se dogodilo s draguljima nakon pljačke. Odbili su istražiteljima otkriti identitet organizatora ili bilo kojeg suučesnika iz straha od odmazde.

"Oni nisu anđeli", rekao je Ghelamallah A. Abdoulaye N. bio je jednako oprezan: "Nisu mi prijetili, ali primao sam pozive dok sam bio u pritvoru. Poručili su mi da šutim." Le Monde navodi kako istražitelji zasad nisu potvrdili tvrdnje da su pljačkaši djelovali po nečijem nalogu.