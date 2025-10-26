Uhićena dvojica muškaraca zbog pljačke Louvrea! Otkriveno gdje su jednog našli i tko im je pomogao

Francuski mediji javljaju da su dvije osobe uhićene zbog krađe dragocjenog nakita iz muzeja Louvre u Parizu prije tjedan dana.

Dvojica uhićenih muškaraca u tridesetim godina iz predgrađa Pariza osumnjičena su da su dio četveročlane skupine koja je provalila u jedan od najpoznatijih svjetskih muzeja. U spektakularnoj pljački koju neki nazivaju i pljačkom stoljeća ukrali su predmete čija je vrijednost procijenjena na oko 80 milijuna eura!

Jedan muškarac se pripremao za ukrcaj na let iz pariške zračne luke Charles de Gaulle.

Pomogao im netko iznutra?

Detektivi koji istražuju pljačku otkrili su dokaze koji upućuju na to da je riječ o inside jobu, odnosno da je lopovima pomogao netko iz muzeja. Izvori bliski istrazi navode kako digitalni forenzički dokazi pokazuju da je jedan od članova osiguranja bio u kontaktu s osumnjičenima prije pljačke, a vjeruje se da je banda unaprijed dobila osjetljive informacije o sigurnosnom sustavu muzeja.

"Postoje digitalni forenzički dokazi koji pokazuju da je postojala suradnja s jednim od zaštitara muzeja i lopovima", rekao je izvor. "Proslijeđene su osjetljive informacije o sigurnosti muzeja, zbog čega su bili svjesni propusta u sustavu."

Francuski ministar pravosuđa priznao je da su sigurnosni protokoli "zakazali". Dvojica lopova su ušla unutra tako što su električnim alatom prerezali prozor. Zatim su zaprijetili čuvarima, koji su evakuirali prostorije te su prorezali staklo dvaju vitrina s draguljima.