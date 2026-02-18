Obavijesti Foto Video Pretražite
ljudi koji idu trbuhom za kruhom

Napušta obitelj i dvoje djece kako bi im sagradio kuću: "Tužan sam, neću ih vidjeti tri godine, ali to radim zbog njih"

18. veljače 2026.
Nino, sugovornik s Filipina
Nino, sugovornik s Filipina Foto: Dnevnik Nove TV
Ekipa Nove TV, snimatelj Mišo Maoduš i reporter Marko Stričević, prva je u Hrvatskoj odlučila istražiti zemlju iz koje nam dolazi najviše stranih radnika.
  1. Pia Vučinić
    Neugodno iskustvo

    Drama hrvatske skijašice, savez potvrdio: "Pala je u nesvijest nakon doping-kontrole"
  2. Djevojčica
    SNAŽNO ZNAČENJE

    Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
  3. Isabeau Levito kao Audrey Hepburn na ledu 9
    Posebna i graciozna

    Je li ovo bilo najljepše izdanje na ledu ikada? Oživjela je kultnu scenu i eleganciju Audrey Hepburn
Nova TV na Filipinima
Mala škola prognoze: Klimatske promjene ozbiljan su izazov i za kanalizacijske sustave
Jeste li znali? Klimatske promjene ozbiljan su izazov i za kanalizacijske sustave, ali postoji tračak nade
Vremenska prognoza: Pred nama su kišni dani, ali uskoro stiže ljepše vrijeme
Pripremite kišobrane: Stižu nam pljuskovi i grmljavine, ali zna se kada dolazi nova promjena
Čovjek izboden u Sesvetama? Ulica navodno bila puna krvi
Čovjek izboden u Sesvetama? Ulica navodno bila puna krvi: "Bilo je kao u hororu"
EU delegacija oglasila se zbog Thompsonovih koncerta: "Istražite incidente"
EU delegacija oglasila se zbog Thompsonovih koncerta: "Istražite incidente"
Vučić: Plenković mi je rekao suradnja s Tiranom i Prištinom nije protiv Srbije
Vučić o vojnom savezu: "Dugo sam razgovarao s Plenkovićem"
Jakovina o Paveliću: “Nakon što je počeo djelovati, teško je reći nešto pozitivno”
Tko je zloglasni Ante Pavelić? Povjesničar nam je otkrio nešto što možda niste znali o njemu
Tužiteljstvu BiH stigle prijave protiv Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu
Thompson prijavljen zbog koncerata u Širokom Brijegu
Ugašen požar u riječkom Zapadnom trgovačkom centru
U trgovačkom centru izbio požar: Jedna osoba prevezena u bolnicu
Kos osudila uvredljive i prijeteće poruke eurozastupnici Zovko
BiH ministar hrvatsku eurozastupnicu nazvao "ustaškim kopiletom" i "poluretardiranom", stigla je reakcija EK-a
Velika bijela psina vratila se u Mediteran
Kupače će ovo prestraviti: Najveći predator vratio se u Mediteran
Vlak iskočio iz tračnica u Švicarskoj
Vlak iskočio iz tračnica: Pokrenuta akcija spašavanja, ima ozlijeđenih
