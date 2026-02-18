Napušta obitelj i dvoje djece kako bi im sagradio kuću: "Tužan sam, neću ih vidjeti tri godine, ali to radim zbog njih"

Bivša španjolska i američka kolonija, Filipini, kao samostalna država šaptom su priznali vlastitu kroničnu nesposobnost. Umjesto da svojim građanima osiguraju uvjete za dostojanstven život, već pola stoljeća sudjeluju u sustavu koji Filipince pretvara u jeftinu radnu snagu diljem svijeta. Novac koji oni šalju kući čini između osam i 12 posto nacionalnog BDP-a.

Jean Franco, sociologinja iz Manile, kaže da su filipinski migranti posvuda. "Filipinski migranti su svuda po svijetu. U više od 200 zemalja, vjerujte mi. Čak i na Otoku Man, čak i u Senegalu ima Filipinaca."

Sociologinja primjećuje da se njezini sunarodnjaci pojavljuju čak i u Epsteinovim fajlovima, kao sobarice ili vozači. Njihova odanost isticala se i tijekom rata u Pojasu Gaze.

"Pogotovo kod njegovateljica koje nisu napuštale djecu ili starije o kojima su se brinule, čak ni kad su počela bombardiranja. To je našim ljudima, na neki način, izvor ponosa. A opet, tko zna, možda je i to neka vrsta marketinške strategije, kako bi se poticalo poslodavce u inozemstvu da još više zapošljavaju Filipince."

Prvog radnika koji čeka kartu za Hrvatsku ekipa Nove TV pronašla je na sjeveru 20-milijunske aglomeracije oko Manile. Budući skladištar trgovačkog centra u Zadru dolazi s otoka Cebua, 600 kilometara južno od mjesta na kojem se sada nalazi. Prošao je na natječaju, ali nema novca za povratak svojoj obitelji. Zato vizu i avionsku kartu, koje će morati otplatiti, čeka u glavnom gradu. Živi kod šogora, pomaže u kiosku i spava u maloj sobi iza njega.

Zašto posljednje tjedne prije odlaska ne provodi s obitelji? Jer karta do njegova otoka stoji 150 eura, a on ih nema. Tek kad dobije vizu, koja je dokaz da odlazi raditi u imućniju zemlju, moći će dobiti zajam za putne troškove koji će otplaćivati mjesecima.

"U Cebuu sam zarađivao oko 250 eura mjesečno."

Nije mnogo.

"Da", kaže i smije se.

U Hrvatskoj računa na najmanje četiri puta veću plaću. S 36 godina živi s obitelji kod roditelja i želi sagraditi kuću od oko 70 kvadrata, s četiri sobe, vrijednu oko 40 tisuća eura. Za zemljište i gradnju trebalo bi mu dva do tri milijuna pesosa. Ušteđevine nema.

"Nije lako biti odvojen od obitelji. Najvjerojatnije ih neću vidjeti tri godine. Supruga i ja smo se dogovorili, ali djeca nisu dovoljno zrela da shvate. Tužan sam, ali znam da to radim za njih."

