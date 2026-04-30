Nova paljba! Trump napao Merza

Američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je novi napad na njemačkog kancelara, poručivši da bi se trebao više posvetiti rješavanju rata u Ukrajini, gdje je, kako tvrdi, "potpuno neučinkovit", umjesto da se "miješa u one koji uklanjaju iransku nuklearnu prijetnju".
U objavi na svojoj platformi Truth Social američki predsjednik je napisao:
"Kancelar Njemačke trebao bi provoditi više vremena u okončanju rata između Rusije i Ukrajine (gdje je bio potpuno neučinkovit!), i popravljanju svoje zemlje, posebno po pitanju imigracije i energetike, a manje vremena u miješanju u one koji uklanjaju iransku nuklearnu prijetnju, čineći tako svijet, uključujući Njemačku, sigurnijim mjestom!", stoji u najnovijoj objavi.
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da njegova administracija razmatra moguće smanjenje broja američkih vojnih snaga stacioniranih u Njemačkoj, dodajući da će odluka uskoro biti donesena.
"Sjedinjene Države proučavaju i razmatraju moguće smanjenje broja vojnih snaga u Njemačkoj, a odluka će biti donesena vrlo brzo“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
Friedrich Merz i Donald Trump - 2
Foto:
Afp
Trumpova izjava uslijedila je nakon njegove kritike njemačkog kancelara Friedricha Merza u utorak zbog rata u Iranu, dan nakon što je Merz rekao da Iranci ponižavaju SAD-e u pregovorima o njegovom okončanju.
Trumpova administracija također je više puta oštro kritizirala mnoge članice NATO-a zbog toga što nisu pomogle u američko-izraelskom ratu protiv Irana, uključujući i kritike nekih zbog toga što nisu poslale svoje mornarice kako bi pomogle u otvaranju Hormuškog tjesnaca.
SAD je imao nešto više od 68.000 aktivnih vojnih osoba trajno raspoređenih u svojim prekomorskim bazama u Europi od prosinca 2025., pokazuju podaci američkog Centra za podatke o obrambenoj radnoj snazi (DMDC).
Više od polovice - oko 36.400 - nalazi se u Njemačkoj. To je djelić od 250.000 američkih vojnika koji su tamo bili stacionirani 1985., prije pada Berlinskog zida i kraja Hladnog rata.