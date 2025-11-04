Misteriozna žena s Balkana mogla bi otkriti istinu o brutalnom ubojstvu koje je šokiralo svijet

Talijanske vlasti tragaju za bugarskom državljankom za koju vjeruju da posjeduje ključne informacije o ubojstvu britanske studentice Meredith Kercher iz 2007. godine.

Dojavu o Bugarki istražiteljima je, prema navodima, dala žena iz Perugie – sveučilišnoga grada u talijanskoj pokrajini Umbriji, gdje je Kercher brutalno ubijena dok je boravila na studiju u inozemstvu.

Njezina cimerica, Amanda Knox, bila je osuđena za ubojstvo, no presudu je kasnije poništio talijanski Vrhovni sud. Knox je naposljetku pravomoćno oslobođena nakon dugotrajnog i medijski praćenog sudskog procesa, koji je izazvao golemu pozornost u svijetu.

Giuliano Mignini, tužitelj koji je vodio istragu ubojstva, otkrio je tijekom vikenda da je primio informacije od pouzdanog izvora, žene iz Perugie, o novoj potencijalnoj osobi od interesa za istragu, piše The Telegraph.

Za list La Stampa rekao je da je ta osoba napustila Italiju nekoliko dana nakon ubojstva Kercher u studenome 2007. godine.

Izvori su potom za The Telegraph potvrdili da je riječ o Bugarki koja je u vrijeme zločina boravila u Perugii. Nije poznato što je ondje radila, je li poznavala Meredith Kercher ili Amandu Knox ni kakva bi mogla biti njezina uloga u slučaju.

Mignini je u ponedjeljak izjavio da ta osoba ne mora nužno biti osumnjičena za ubojstvo, već bi mogla biti svjedok. "Njezin pronalazak mogao bi biti vrlo važan za cijeli slučaj", rekao je. Potvrdio je da osoba nije talijanskog podrijetla te da je sve prikupljene informacije proslijedio tužiteljstvu u Perugii. Nije otkrio u koju je zemlju Bugarka pobjegla nakon što je pronađeno tijelo studentice. Kercher je kućicu na obronku dijelila s Knox i još dvjema Talijankama.

Obitelj ubijene studentice izrazila je želju da dozna više o novim navodima, potvrdio je njihov odvjetnik Francesco Maresca.

"Nakon tolikih godina ponovno se govori o novim hipotezama i mogućim drugim osobama uključenima u zločin, a obitelj želi više informacija o svemu tome", rekao je Maresca.

Dodao je kako obitelj nastoji održati uspomenu na Meredith Kercher u slučaju koji je, kroz knjige, filmove i televizijske serije, uglavnom bio fokusiran na Amandu Knox, danas udanu i majku dvoje djece.

"Sjećamo se njezina lijepog osmijeha i radosti zbog dolaska u zemlju u kojoj je trebala proučavati povijest, umjetnost i ljepotu, a u kojoj je, nažalost, pronašla svoj kraj", rekao je odvjetnik.

Jedina osoba koja je pravomoćno osuđena za ubojstvo jest Rudy Guede, beskućnik iz Obale Bjelokosti, koji je u skraćenom postupku proglašen krivim za seksualni napad i ubojstvo Meredith Kercher. Presuda je donesena ponajviše na temelju njegova DNK-a pronađenog na mjestu zločina.

Guede je 2021. godine pušten na slobodu nakon što je odslužio 13 od 16 godina zatvorske kazne. Trenutačno se suočava s novim optužbama za seksualni napad na bivšu djevojku, 25-godišnju Talijanku iz mjesta Viterbo sjeverno od Rima. Suđenje mu počinje u utorak u Perugii.

U razgovoru za La Stampu Mignini je Amandu Knox opisao kao narcisoidnu, ali inteligentniju od Guedea i svojeg tadašnjeg dečka Raffaelea Sollecita, koji je također proveo četiri godine u zatvoru prije nego što ga je Vrhovni sud oslobodio.

"Kao otac četiriju djevojaka, teško mi je bilo tražiti visoku kaznu za Amandu Knox, koja je tada imala samo 20 godina", rekao je Mignini. Bivši tužitelj, danas u mirovini, više je puta izjavio da vjeruje kako su u ubojstvu Meredith Kercher sudjelovale i druge osobe koje nikada nisu privedene pravdi.

"Priznajem, to je priča koja mi i nakon 18 godina teško pada. Pravda još nije zadovoljena. To je slučaj koji je ostavio puno gorčine", rekao je.