Vrativši se u Italiju prvi put otkako je oslobođena, Amanda Knox je u subotu u Modeni održala emotivan govor u kojem je branila svoju verziju događaja u noći kada je ubijena Meredith Kercher.

"Nedužna sam. Ali ostatak svijeta odlučio je da sam kriva", rekla je Knox na konferenciji o nepravdama u pravosuđu koju je organizirala talijanska odvjetnička komora.

"To što sam nedužna nije me spasilo", dodala je vidno potresena Know i istaknula kako je bilo "nemoguće" imati pošteno suđenje u Italiji.

Po njezinim riječima, godinama nakon okončanja slučaja i dalje je suočena s ismijavanjem i stigmatiziranjem.

Uvijek će me se povezivati sa smrću prijateljice, rekla je Know koja živi u Seattleu i radi kao novinarka i spisateljica.

Knox je međunarodno poznata postala prije više od deset godina kada je kao američka studentica živjela u predgrađu srednjovjekovnog grada Perugie.

Ondje je njezina 'cimerica', britanska studentica Meredith Kercher, silovana i ubijena 1. studenog 2007.

Knox je zbog toga pet godina provela u talijanskom zatvoru. Naposljetku je 2015. oslobođena, nakon osmogodišnje pravne bitke koju su pozorno pratili međunarodni mediji.

Prema agenciji ANSA, ne očekuje se da će Knox za kratkog boravka u Italiji otići u Perugiu. (Hina)