Obećavao brzu i kvalitetnu uslugu, a onda žrtve podmuklo prevario: Sada im stigao prvi tračak pravde

Za desetak obitelji diljem Hrvatske poslovna ponuda Dražena Filjevića na papiru je bila savršena prilika.

A u stvarnosti – priča o brzom, jeftinom i prije svega pouzdanom majstoru nakon uplate akontacije pala bi u vodu, o čemu je izvještavala ekipa rubrike Poziv.

Poziv: Stolar prevarant - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Po dobro razrađenom scenariju prvo bi krenulo izmotavanje. Treba mi samo jedan dan, majstor mi je bolestan, bit će sutra... i mogli bismo tako unedogled.

Evo kako je zelinski biznismen pokušao objasniti činjenicu da je novac uzeo, a PVC stolariju nikada nije isporučio.

"Kriv sam što kasnim. Evo gospodina Zlatka Cvrtnjaka sam maloprije pokazao, tu je njegova stolarija. Neće doći da mu montiram. Meni jedan dan treba da završim. U radioni mi treba jedan dan da završim. Ja u ovom trenutku ne mogu vratiti novac jer smo kupili robu, nemam trenutno toliko sredstava da bi to izradili. Imam par kupaca koje trenutno moram odraditi, kada mi plate razliku novaca. To nisu ovi kojima kasnim, nego neki drugi. Ovaj gdje sam u roku, kada naplatimo razliku, mi završavamo stare kupce za koje nam je nedostajalo novaca da ih završimo", ispričao je Filjević.

Dražen Filjević, poduzetnik Foto: DNEVNIK.hr

Ove antologijske izjave snimile su kamere Nove TV prije godinu dana - ljudi novac i stolariju i dalje nisu dobili.

Ali izgleda da su institucije uspjele rasplesti scenarij prevara koji je Filjević prodavao svojim žrtvama. Iz Zadra i Varaždina stižu vijesti koje bi za njegove žrtve mogle značiti - prvi tračak pravde.

Poziv: Stolar prevarant - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu podignuta je optužnica protiv gospodina Filjevića i gospođe Tamare Vukmanović. Ovo je sada neki konkretan pomak konačno. Nadam se povratu sredstava koje je uzeo gospodin Filjević i da će biti adekvatno kažnjen", poručio je Tin Šinjori.

Tin Šinjori, Varaždin Foto: DNEVNIK.hr

"Podignuta je optužnica i nadam se da će institucije napraviti svoj posao. Tereti ga se za prevaru. Do danas prozora nema, morao sam uzeti druge", rekao je Stipe Jurišić.

Stipe Jurišić, Zadar Foto: DNEVNIK.hr

