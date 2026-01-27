Ovo je njemački plan za rat, general poručio: "Napad na NATO moguć je za dvije, tri godine"

General-pukovnik Gerald Funke, načelnik Zapovjedništva za potporu Bundeswehra rekao je da se u sljedeće dvije do tri godine moraju pripremiti za najcrnji scenarij - Rusku invaziju u čijem središtu će se naći upravo Njemačka.

Predstavio je najgori scenarij: Rusija pokreće rat protiv NATO-a, a njemačke oružane snage uključuju se već od prvih sati. Od baze u Litvi, do savezničkih vojnika, pokreće se puna mobilizacija, a njemačke bolnice ubrzo preplavljuje tisuće ranjenika. Rute prema istoku pogođene su ruskim sabotažama, kibernetičkim napadima i mogućim projektilima dugog dometa.

"U Afganistanu sam imao, nažalost, velik, ali ipak podnošljiv broj ranjenih. Danas moram računati na mogućnost i do tisuću ozlijeđenih vojnika dnevno. Što se detaljnije razmatra takav scenarij, on postaje sve složeniji i sve teži za zamisliti", rekao je Funke za The Times.

Njemačka vojska Foto: Afp

S 55.000 ljudi na raspolaganju, snagom većom od većine europskih nacionalnih vojski, Funkeova ključna zadaća jest osigurati da logističko središte NATO-a nastavi funkcionirati čak i ako dođe do prometnog i sigurnosnog kaosa. Kaže, najviše ga zabrinjava "hibridni rat", odnosno sabotaže, špijunaže i ciljani napadi - cilj mu je što dulje osiguravati opskrbne linije, kao i one alternativne, ako budu potrebne.

Modernizacija sustava iz Hladnog rata

Dronovi, kibernetičko oružje, senzoti i napredna tehnologija u potpunosti su promijenile način ratovanja od 1983., kad se Funke pridružio vojsci. Unatoč tome, Njemačka i NATO ponovno aktiviraju nekadašnje obrasce, osobito u pogledu mobilizacije stanovništva, civilnih institucija i privatnog sektora.

"Mora se jasno reći da se bez civilne potpore u okviru koncepta totalne obrane ne bismo mogli obraniti", istaknuo je Funke.

Njegovo zapovjedništvo, osnovano prošle godine u sklopu velike reorganizacije Bundeswehra, danas radi na modernoj verziji složenog sustava iz doba Hladnog rata koji bi na raspolaganje stavio ljudstvo, vozila i resurse.

Njemačka vojska Foto: Afp

Istaknuo je da neke tvrtke su dobro svjesne problema i proaktivno vježbaju kako bi se nosile s krizom, ali da one "dalje od obrambenog sektora" ne shvaćaju da bi i oni mogli biti pogođeni.

"Ovo nije zloba ili glupost; samo što još nisu u potpunosti shvatili implikacije", poručio je.

Najavljene nove vježbe

Medicinsko planiranje je još teže. Razumije se da NATO još nije točno razradio kako će se ranjenici raspodijeliti među saveznicima radi liječenja, ali pretpostavka je da bi Njemačka preuzela značajan dio tereta. Podijelili su mrežu civilnih bolnica u četiri dijela od kojih svaki ima skupinu klinika koje se mogu rezervirati za ozlijeđene u krizi.

Problem bi mogao biti i u pravnom sustavu koji otežava brzu reakciju vojske jer određene mjere mogu biti aktivirane samo ako dvije trećine zastupnika proglasi "stanje nacionalne obrane". No, Bundestag može naknadno odobriti vojne aktivnosti u slučaju neposredne opasnosti.

‼️🇩🇪 The German Bundeswehr concluded the "Red Storm Bravo" military exercise three days of drills in Hamburg's port area.



This was a large-scale simulation focused on the rapid transfer of troops, equipment, and logistics to the Baltic region in response to a hypothetical… pic.twitter.com/o4tBLKSVqG — The War Action (@TheWarAction) September 29, 2025

Njemački građani sve češće svjedoče vojnim vježbama u svojim gradovima, poput Red Storm Bravo u Hamburgu, dok Bundeswehr uvježbava operacije pod napadima ruskih dronova. U veljači i ožujku planirane su vježbe zračne medicinske evakuacije iz Litve, zaštite pomorskih opskrbnih ruta u Sjevernom moru te prijevoza potpore Litvi preko Baltika iz Kiela.